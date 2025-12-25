Jonás Herrera

VÍDEO | Todo listo para disfrutar de Iberocio 2025 en Badajoz

A contrarreloj y con los últimos detalles afinándose hasta el último momento, los pabellones de Ifeba se transforman estos días en un gran espacio de ocio familiar para acoger una nueva edición de Iberocio, la Feria Ibérica de la Infancia y la Juventud, que se celebrará del 26 al 30 de diciembre. Técnicos, montadores, monitores, empresas colaboradoras y entidades públicas trabajan de manera coordinada para que todo esté listo en una de las citas más multitudinarias de la Navidad extremeña. Más información