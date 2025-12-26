Bomberos voluntarios buscan en el río Guadiana de Badajoz el arma que se empleó para asesinar a la funcionaria

Un grupo de voluntarios de la asociación extremeña multisectoral de emergencias han participado en un dispositivo especial en la mañana de este viernes en el río Guadiana. El fin, hallar el arma que se usó para acabar con la vida de la joven funcionaria el pasado 25 de septiembre en el piso en el que residía en el número 54 de la avenida Santa Marina, a pocos metros del punto en el paseo fluvial en el que se activó el dispositivo.

En torno a las 9.30 de la mañana comenzaba un singular operativo en el Guadiana. El dispositivo, integrado por Policía Nacional y por voluntarios de la asociación extremeña multisectorial de emergencia, se ha dispuesto en las inmediaciones del puente de la Universidad para tratar de hallar el arma blanca que, presuntamente, se empleó para asesinar a la joven.

La Policía Nacional continúa con la investigación y dan un paso más para tratar de saber si una de las declaraciones del presunto culpable del crimen es cierta. Este varón, vecino de la víctima, aseguró en sede judicial haber visto a su padre deshaciéndose del arma tirándola al río.

El dispositivo

Para intentar localizarla ocho voluntarios de la mencionada asociación, una patrulla de Policía Nacional y varios efectivos de la Policía Científica se han desplegado en el paseo del río con el fin de encontrarla dentro del agua.

Desde primera hora de la mañana los voluntarios especializados en actividades subacuáticas han tirado líneas de bajada desde la zona más alta del paseo hasta la propia orilla asegurándola en los árboles y han creado varias calles de actuación para ejecutar las actuaciones.

Los especialistas en actividades subacuáticas se preparan para meterse en el río Guadiana a su paso por Badajoz. / J. H.

José Chino, Carlos Álvarez, David González y Jesús Gómez, han sido los cuatro agentes voluntarios del equipo elegidos para la inmersión y búsqueda del objeto.

Expectación

La escena ha causado expectación entre los ciudadanos que han pasado por este enclave de la ciudad. Muchos de ellos se han visto atraídos por la curiosidad del equipo de búsqueda. "Unas prácticas de rescate", le decía un agente de policía a unos viandantes que cuestionaban la naturaleza de la operación. Esa es la versión oficial de este operativo, pero la realidad es que la trascendencia de la misma es mucho mayor.

En torno a las 10.00 de este viernes los dos primeros agentes que iban a meterse en el río terminaban de prepararse. Traje de neopreno, botas, cuchillo, chaleco y casco. Con la equipación técnica colocada han comenzado el descenso por la pequeña ladera hasta llegar a la orilla: "El agua estará a unos 8 o 9 grados", comentaban instantes antes.

Precisamente, ese aspecto era uno de los que más preocupaba a los responsables de la asociación de voluntarios, el frío que se ha registrado en la mañana de este viernes en la ciudad ponía en una situación compleja a los bomberos porque con esa temperatura e inmersos en el agua la integridad física podía ponerse en riesgo.

70 metros de orilla

Pese a todo, Chino y Gómez han sido los primeros en entrar en el agua. Con la ayuda de unas pértigas con imanes en los extremos y otro más de Neodimio, los voluntarios han ido avanzando y batiendo la orilla izquierda del Guadiana. "Son más de 70 metros de largo por unos 15 de ancho", señalaba León Durán, portavoz del grupo de buceo. En total, más de 1.000 metros cuadrados los que se iban a peinar en la mañana de este viernes.

Uno de los voluntarios durante las labores de búsqueda en la orilla izquierda del río Guadiana a su paso por Badajoz. / J. H.

Esta zona ha sido estudiada por los agentes de la Policía Nacional con anterioridad. Según ha podido saber este diario, desde hace días han estado valorando con el empleo de drones el área susceptible en la que buscar. Precisamente, los agentes de este cuerpo han vuelto a usar este dispositivo electrónico para ayudar en las labores de búsqueda.

Una búsqueda muy complicada

En contra estos voluntarios especializados en actividades subacuáticas han contado con el fango que se halla en el río. "En muchas zonas con un espesor superior a los 30 centímetros", precisaban.

Ante la complejidad de su labor los responsables de la asociación han determinado que las inmersiones fueran de dos en dos por cuestiones de seguridad. "La temperatura del agua es inferior a los 10 grados y uno de los riesgos es la hipotermia", asevera Durán.

Durante más de media hora, Gómez y Chino han estado rastreando las zonas más cercanas a la orilla. Una labor muy compleja: "Hay muchas zarzas y es complicado rastrear todo", decía uno de los miembros de esta asociación.

Parte de los agentes que han compuesto el dispositivo de búsqueda en el río Guadiana a su paso por Badajoz. / J. H.

Continuación de las diligencias

Las declaraciones en el juzgado y la continuación de las diligencias hacen que la Policía Nacional intente hallar en este paraje pacense el arma con el que se acabó con la vida de la joven funcionaria. Todo porque el detenido como presunto autor de la muerte dio esa versión en sede judicial. Se encontró a su padre ensangrentado en el rellano de la vivienda de la víctima en el número 54 de la avenida Santa Marina de Badajoz y portaba un arma blanca que después arrojó al Guadiana.

De este modo, negó su participación en el crimen y en el incendio posterior en la casa para eliminar pruebas. El joven acusado aseguró que fue él quien amenazó a su padre con denunciarlo si no se entregaba a la policía y que por eso este último se personó en la comisaría horas más tarde.

Las labores de búsqueda se han extendido hasta pasadas las 12.15 del mediodía sin haber conseguido hallar el objeto. Por el momento, se desconoce si este grupo de voluntarios volverán a batir el río para encontrar el arma blanca o si, por el contrario, se desistirá tras la inspección pormenorizada que han hecho del lugar.