La masiva participación obliga a reorganizar la San Silvestre de Badajoz: estos son los cambios

La San Silvestre Pacense 2025 entra en su recta final con importantes novedades organizativas y deportivas de cara a su celebración este fin de semana en Badajoz. La tradicional cita deportiva navideña, que cada año reúne a miles de participantes de todas las edades, volverá a llenar las calles del casco histórico con una edición marcada por la elevada participación y la presencia de atletas de primer nivel.

Desde la organización se recuerda que la recogida de dorsales continúa abierta y que aún quedan muchos pendientes de retirar. Podrán recogerse en Be Padel hoy viernes 26 de diciembre, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, así como mañana sábado 27, de 10.00 a 13.30 horas. Además, el domingo 28, día de la prueba, se habilitará un punto de recogida en la plaza Alta a partir de las 9.30 horas.

Una de las principales novedades de este año será la doble salida, una medida adoptada debido al gran número de inscritos y al alto nivel competitivo de muchos participantes. Con el objetivo de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la prueba, los marchadores y caminantes partirán desde la explanada de la Alcazaba, mientras que los corredores lo harán desde la plaza Alta. La organización explica que el ritmo de algunos atletas es tan elevado que podría darse la circunstancia de que el primer corredor cruzara la meta antes de que algunos caminantes hubieran completado su salida, especialmente teniendo en cuenta la presencia de participantes con carritos de bebés.

Hora de salida

La hora de salida será única para todos los participantes, fijada a las 12.00 horas, y el recorrido será de 5 kilómetros, común para ambas modalidades. El trazado discurrirá desde la plaza Alta o la Alcazaba, pasando por la Circunvalación, la Ronda Norte (ida y vuelta), de nuevo la Circunvalación y Campillo, con meta situada en el Arco del Peso. Una vez finalizada la prueba, no se permitirá el regreso directo a la plaza Alta por el Arco del Peso, debiendo realizarse el retorno por calles alternativas como San Pedro de Alcántara, Soto Mancera o Encarnación y Moreno Zancudo.

En cuanto a los servicios, la organización dispondrá de cuatro baños portátiles, dos destinados a mujeres y dos a hombres, así como de un servicio de guardarropa, con un coste simbólico de 1 euro en metálico. Se recomienda dejar mochilas y evitar depositar objetos sueltos.

El ambiente festivo volverá a ser protagonista con el tradicional concurso de disfraces. Los participantes podrán hacerse la foto oficial en el fotocall del evento, ubicado en la plaza Alta, entre las 10.30 y las 11.30 horas.

Con premios

Desde el punto de vista deportivo, la edición de 2025 contará con la participación del atleta extremeño Jorge González Rivera, internacional y campeón de España de Medio Maratón 2025, lo que eleva notablemente el nivel competitivo de la prueba. Además, se ha establecido un premio económico de 50 euros para quien logre batir los récords de la carrera, actualmente fijados en 15:35 en categoría masculina y 18:30 en femenina. Asimismo, se entregarán premios a seis dorsales significativos, reforzando el carácter popular y simbólico de la cita.

La San Silvestre Pacense 2025 se prepara así para vivir una edición histórica, combinando deporte, convivencia y tradición en uno de los eventos más esperados del calendario deportivo pacense.