La música callejera dinamiza Menacho y el Casco Antiguo de Badajoz con cuatro conciertos urbanos

De 17.30 a las 20.30 horas en cuatro puntos distintos del centro de la ciudad

Cuatro conciertos urbanos amenizarán las compras en el Casco Antiguo y Menacho en Badajoz.

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Los Centros Comerciales Abiertos del Casco Antiguo y de Menacho vivirán una jornada muy musical este 26 de diciembre. Será a través de los Conciertos Urbanos a cargo de artistas pacenses que interpretarán un variado repertorio de canciones actuales y éxitos de todas las épocas.

Cuatro conciertos

Serán cuatro los artistas que actuarán en distintos puntos del centro de Badajoz. Concretamente, Blanca García cantará en Menacho; El Flako Rodríguez en la calle Francisco Pizarro; Josué Delgado en la calle San Juan; y Merchán también en la calle Menacho.

Los cuatro actuarán entre las 17.30 y las 20.30 horas y lo harán a pie de calle. Estos conciertos urbanos están enmarcados dentro de una de las estrategias para dinamizar las compras en los centros comerciales abiertos de Menacho y Casco Antiguo.

