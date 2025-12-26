XII edición
La Noche de los Deseos en Badajoz se retrasa al domingo por motivos meteorológicos
Se mantienen los horarios de inscripción y lanzamiento y todas las actividades que llevará a cabo la asociación Alcazaba en el parque del río
Badajoz deberá esperar un día más para celebrar una de las citas más bonitas de la época navideña. La XII edición de la ya tradicional Noche de los Deseos que reúne a miles de vecinos y visitantes en el parque del río se aplaza al domingo 28 por las fuertes lluvias y vientos previstos para mañana sábado.
Desde la asociación Alcazaba ya han comunicado el cambio al ayuntamiento. Se espera que este sábado la velocidad de los vientos alcance los 24 km/h, superando el límite permitido y, según el informe de los bomberos, haría desaconsejable la suelta de estos farolillos de papel de arroz al aire con una llama en su interior.
Misma programación
El aplazamiento es el único cambio. Víctor Gallego, de la entidad organizadora, ha confirmado que la programación se mantiene intacta. La suelta de farolillos tendrá lugar a las 19.30 horas del domingo y las inscripciones podrán realizarse en persona en el lugar del lanzamiento desde las 12.00 horas de ese día. Se mantendrán abiertas hasta agotar las existencias, que en esta edición alcanzan los 3.000 farolillos biodegradables.
La cita también contará con actividades para toda la familia. Habrá una zona infantil destinada a los más pequeños, así como degustaciones de cervezas artesanales y cavas extremeños, reforzando el carácter festivo y local, una barra "para tomarse algo" y música en directo, incluyendo "un pianista como en años anteriores".
Pese al cambio de fecha, la Noche de los Deseos promete ser una cita inolvidable en el que parejas, familias y amigos lancen sus mejores deseos al cielo y despidan el año de la mejor manera.
