El PSOE de Badajoz culpa al PP de que no haya aún financiación extra del Gobierno para los ayuntamientos

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Badajoz culpa al PP de impedir que los ayuntamientos reciban financiación extra del Gobierno, en respuesta a la denuncia del alcalde pacense, Ignacio Gragera, a través de sus redes, de la que se hizo eco este diario.

Para los socialistas de Badajoz, es "muy grave e irresponsable la interpretación que el alcalde ha hecho sobre la financiación municipal para 2026, una interpretación que no se ajusta a la realidad", contestan, a través de un comunicado.

Los socialistas aducen que el real decreto aprobado en diciembre, al que se refiere el alcalde de Badajoz "no congela ni retira la financiación local". “Se trata -explican- de una norma de carácter técnico, dictada en un contexto de prórroga presupuestaria, cuyo único objetivo es garantizar la continuidad administrativa del sistema de entregas a cuenta mientras se aprueba el marco presupuestario correspondiente. Ese decreto no es, ni nunca ha sido, el instrumento legal donde se fijan las cifras definitivas de financiación de los ayuntamientos”, le recuerda la portavoz municipal del PSOE, Silvia González.

Según González, en noviembre, el Ministerio de Hacienda comunicó oficialmente que las entidades locales recibirán en 2026 un total de 29.246 millones de euros en entregas a cuenta, lo que supone un incremento del 8,7 % respecto a 2025, "tal y como ya avanzó este grupo Socialista en una nota de prensa publicada el pasado mes de noviembre", recuerda. "Esa previsión -asegura- sigue vigente y fue publicada con total transparencia, como ocurre cada año, para que los ayuntamientos puedan elaborar sus presupuestos".

"Si hoy no se pueden materializar esos ingresos adicionales, es exclusivamente por una decisión política del propio PP"

De este modo, el PSOE explica que la propia Federación Española de Municipios y Provincias señala que esos importes son provisionales y su efectividad final depende de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado o de una norma equivalente. "Es decir, exactamente lo que ya se sabía cuando se publicaron y lo que sucede en cualquier escenario de prórroga presupuestaria", dice el PSOE.

"Lo que el alcalde omite deliberadamente es la causa real de que esas previsiones aún no se hayan consolidado". González manifiesta que la actualización definitiva de las entregas a cuenta está vinculada a la aprobación de la senda de estabilidad, el límite de gasto y el objetivo de déficit. "Ese marco fue rechazado en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular. Por tanto, si hoy no se pueden materializar esos ingresos adicionales, es exclusivamente por una decisión política del propio PP".

El PSOE recuerda además que ha habido varias votaciones en el Congreso relacionadas con este asunto y que en todas ellas el PP ha optado por bloquear el marco financiero que permite mejorar la financiación de los ayuntamientos. "Resulta, como mínimo, incoherente que ahora el alcalde de Badajoz intente culpar al Gobierno de España de una situación provocada por su propio partido. Es evidente, que más que el Gobierno de España, es el alcalde el que no es de fiar en sus aseveraciones, y le recuerdan desde el PSOE que no ayuda nada, es más, penaliza, el no tener aprobado el presupuesto de 2026".

"Mensajes alarmistas y falsos"

Desde el PSOE se considera "inadmisible" que el alcalde de Badajoz traslade a la ciudadanía "mensajes alarmistas y falsos, generando confusión y desconfianza institucional". Informar sobre economía municipal "exige rigor, pedagogía y responsabilidad, no eslóganes ni victimismo", apunta Silvia González, que reclama al alcalde que pague ante de terminar el año la subida salarial de 2,5% a los funcionarios, "que de eso no puede culpabilizar a nadie que no sea a él".

La secretaria general del PSOE y portavoz municipal en Badajoz, Silvia González, subraya que "un alcalde no puede permitirse el lujo de no entender cómo funciona la financiación local o, peor aún, de entenderlo y tergiversarlo. En su opinión, si el alcalde desconoce estos mecanismos, demuestra una preocupante falta de preparación; y si los conoce y aun así los manipula, demuestra una forma de hacer política profundamente deshonesta".

El PSOE exige al alcalde que rectifique públicamente, "que deje de engañar a la ciudadanía y que asuma su responsabilidad. Badajoz no necesita un alcalde que genere ruido y confusión, sino uno que trabaje con seriedad, diga la verdad y defienda los intereses de la ciudad por encima de las consignas de su partido", concluye.