Jonás Herrera

VÍDEO | La Policía Nacional intenta localizar el arma que se usó en el crimen de la joven funcionaria en Badajoz

Un grupo de voluntarios de la asociación extremeña multisectoral de emergencias han participado en un dispositivo especial en la mañana de este viernes en el río Guadiana. El fin, hallar el arma que se usó para acabar con la vida de la joven funcionaria el pasado 25 de septiembre en el piso en el que residía en el número 54 de la avenida Santa Marina, a pocos metros del punto en el paseo fluvial en el que se activó el dispositivo. Más información