Turismo
Visita guiada al fuerte de San Cristóbal de Badajoz el sábado 27 de diciembre
La entrada es gratuita y tendrá dos pases, a las 11.00 y a las 13.00
La Asociación Amigos de Badajoz realizará una visita guiada a la primera construcción levantada en la fortificación moderna de Badajoz, iniciada en 1641. Se trata del fuerte de San Cristóbal.
Esta edificación marcó un hito en el desarrollo del sistema defensivo de la ciudad. Sus características constructivas impidieron que en las diferentes contiendas militares la ciudad fuera conquistada.
Las visitas
La visita correrá a cargo de Josefina Becerra y Antonio Reveriego, profesores de historia y voluntarios de la asociación, que explicarán la evolución constructiva del fuerte desde su origen y los principales elementos que forman parte de este importante monumento declarado Bien de Interés Cultural y desde donde se divisan algunas de las mejores vistas de la ciudad.
La entrada es totalmente gratuita y tendrá dos pases, a las 11.00 y a las 13.00 horas. El punto de encuentro será en la puerta del fuerte.
