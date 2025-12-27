Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el paseo de San Francisco

Badajoz contará con una oficina para ayudar a emprendedores e inversores

Se pone en marcha mediante un convenio entre el ayuntamiento y la consejería de Economía y el Instituto de Consumo

Recreación del acceso a la nueva oficina.

Recreación del acceso a la nueva oficina. / Ayuntamiento de Badajoz

Ascensión Martínez Romasanta

Ascensión Martínez Romasanta

Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz creará la Oficina del Emprendedor y del Inversor, para acercar las administraciones públicas a los ciudadanos y al tejido empresarial, propiciando al mismo tiempo la la simplificación de procedimientos, una mejor gestión del tiempo y una mayor agilidad administrativa.

Esta oficina se pone en marcha gracias al convenio de colaboración que ha firmado el ayuntamiento con las consejerías de Economía, Empleo y Transformación Digital y de Salud y Servicios Sociales, de la Junta de Extremadura, a través del Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex).

Este acuerdo establece un punto de encuentro único en la ciudad que centralizará servicios de asesoramiento, información y tramitación dirigidos a emprendedores, empresarios e inversores. La oficina estará ubicada en la tercera planta del edificio López de Ayala, en el paseo de San Francisco, facilitando el acceso a los recursos necesarios para el desarrollo de iniciativas empresariales y de inversión.

¿Qué aportará cada parte?

Desde la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital se prestará colaboración en la promoción e implantación de políticas activas de empleo, el asesoramiento sobre ayudas al autoempleo, líneas de apoyo al empleo y a la promoción empresarial, así como información sobre trámites administrativos y otros recursos de interés.

Por su parte, el Instituto de Consumo de Extremadura ofrecerá asesoramiento especializado en materia de protección de los derechos de consumidores y usuarios, con el fin de que empresarios y emprendedores puedan adoptar medidas preventivas y adecuar su actividad a la normativa vigente en cada sector, con especial atención a la regulación del comercio y las comunicaciones electrónicas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Badajoz aportará las infraestructuras físicas necesarias para el funcionamiento de la oficina y, a través de su agente de desarrollo local (que ahora trabaja en el edificio de la plaza de la Soledad). Asimismo, impulsará actuaciones relacionadas con políticas activas de empleo e información sobre ayudas al autoempleo. También actuará como canalizador de iniciativas empresariales y de inversión, coordinando la información y los trámites con las distintas concejalías municipales.

La oficina será también un punto de información sobre los planes formativos que se desarrollen anualmente, orientados a mejorar la especialización técnica y la empleabilidad de la ciudadanía.

