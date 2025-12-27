Colectivos entregan firmas para exigir al Ayuntamiento de Badajoz soluciones urgentes para las personas sin hogar

Diversos colectivos, grupos y entidades sociales que trabajan en Badajoz en apoyo a personas en situación de calle y personas migrantes volverán a concentrarse este lunes, 29 de diciembre, frente al ayuntamiento para exigir soluciones urgentes ante la falta de recursos para atender a la población más vulnerable de la ciudad. A las 11:30 horas, en la Plaza de España, harán entrega de nuevas firmas de ciudadanos y ciudadanas que expresan su malestar y desacuerdo con que, en pleno invierno y con condiciones climáticas adversas de frío y lluvia, siga habiendo personas durmiendo en las calles.

Las entidades denuncian que, pese a haber comenzado ya el invierno y tras meses de reclamaciones por distintas vías, la respuesta institucional sigue siendo inexistente. Consideran indigno que, en fechas tan señaladas como la Navidad, el Ayuntamiento de Badajoz continúe ignorando las demandas de su propia ciudadanía y de las organizaciones sociales que alertan de una situación que califican de "grave y urgente".

40 personas duermen en la calle

Según los colectivos, al menos cuarenta personas duermen actualmente a la intemperie en la ciudad. La red de recursos existente resulta claramente insuficiente para atender esta realidad. El Centro Hermano de Cáritas, con 24 plazas, permanece completo desde hace tiempo y cuenta incluso con lista de espera, lo que obliga a muchas personas a permanecer día y noche en la calle, sin un lugar donde resguardarse del frío, la lluvia o las temperaturas que en estos días descienden por debajo de los cinco grados.

Las personas sin hogar que viven en Badajoz presentan perfiles muy diversos: personas mayores, ciudadanos españoles en situación de pobreza extrema, personas con problemas de salud mental o adicciones, y también migrantes que se encuentran en pleno proceso de protección internacional. Esta diversidad, subrayan las entidades, exige respuestas diferenciadas y recursos adecuados, algo que actualmente no se está ofreciendo. Además, desmienten el bulo de que los solicitantes de asilo reciben ayudas inmediatas, recordando que muchas personas pasan meses en la calle esperando una plaza en un sistema de acogida completamente saturado.

Apertura provisional de El Revellín

Una de las exigencias más urgentes es la habilitación inmediata de espacios de pernoctación ante las bajas temperaturas. Los colectivos insisten en que la ciudad sí dispone de espacios municipales que podrían abrirse de forma provisional, como El Revellín —actualmente vacío y equipado—, instalaciones deportivas u otros espacios públicos que ya se han utilizado en el pasado en situaciones similares. "Badajoz tiene recursos de sobra; lo que falta es voluntad política", denuncian reiteradamente.

La situación se agrava durante el día, ya que no existe ningún espacio municipal donde estas personas puedan permanecer, resguardarse del frío o la lluvia, ni acceder a duchas de forma regular. Actualmente, apenas disponen de una ducha semanal, una circunstancia que las entidades consideran insuficiente para garantizar unas mínimas condiciones de higiene y dignidad.

Hace semanas, la parroquia de María Auxiliadora habilitó de forma provisional un local para acoger a doce migrantes malienses como solución de emergencia, una medida que pretendía ser una llamada de atención a las administraciones. Sin embargo, los colectivos lamentan que esta acción no haya provocado una respuesta institucional y recuerdan que estas personas necesitan con urgencia una alternativa digna y estable.

Los asistentes a la última concentración para exigir solución para las personas sin hogar, este viernes frente al Ayuntamiento de Badajoz. / LA CRÓNICA

Las entidades reclaman que las administraciones dejen de "pasarse la responsabilidad" unas a otras y asuman de manera definitiva su deber de garantizar una atención adecuada a las personas que viven en la calle. "Una ciudad como Badajoz no puede permitir que haya personas sin hogar en pleno invierno", concluyen, insistiendo en que la falta de actuación supone una vulneración de derechos básicos y una emergencia social que no puede seguir siendo ignorada.