El Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz se "atasca" a la hora de proponer proyectos

Más de un año y medio después de constituirse el Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz, la ciudadanía de la zona no atisba ningún avance ni proyecto alguno para la regeneración del centro histórico, coinciden diversos colectivos, que lamentan que la iniciativa esté hoy "atascada".

La necesidad de un mayor apoyo económico de la Junta de Extremadura, la ausencia del Estado en el consorcio o la inexistencia aún de una estructura de personal son factores "relevantes" a la hora de entender esta ausencia de avances, han explicado.

Sin personal

El presidente de Amigos de Badajoz, Manuel Cienfuegos, ha lamentado que "aún no se haya afianzado la estructura de personal precisa" para que la iniciativa "comience a arrancar".

Más allá de alguna sonada renuncia, Cienfuegos considera que ha habido tiempo suficiente para que el consorcio contara con un administrativo, con un arqueólogo o con los asesores jurídicos necesarios.

"En las distintas reuniones con el colectivo se traslada que se está trabajando, que se están haciendo cosas, pero todo ello no lo palpa aún la ciudadanía", ha afirmado.

Asimismo, el presidente de Amigos de Badajoz se ha mostrado convencido de que "la fórmula del consorcio es muy buena para la regeneración del Casco Antiguo, pues representaría aunar esfuerzos en esta estrategia". Sin embargo, "si las administraciones no están convencidas, no se llegará a ningún sitio".

Es por ello que Manuel Cienfuegos ha pedido que el nuevo Ejecutivo autonómico redoble esfuerzos económicos en este sentido.

Implicación del Gobierno central

Por su parte, el portavoz de SOS Casco Antiguo, Pedro Centeno, considera "fundamental" que el Gobierno central se implique en esta iniciativa, para reconocer, sin embargo, que "ha habido distintas negativas" al respecto, tal y como se ha trasladado incluso a este colectivo en una reunión.

"Entre otras cuestiones, el Estado tiene importantes competencias a la hora de resolver distintas problemáticas en la zona (en referencia por ejemplo al menudeo de drogas), las cuales no puede atajar solo la Policía Local", ha dicho.

"No ha habido avance alguno"

El presidente del Centro Comercial Abierto Casco Antiguo, Emilio Vahí, ha explicado que "la constitución del consorcio fue una noticia muy esperanzadora para el comercio de la zona", pero "no ha habido avance alguno".

Vahí considera que "se debe ser más ambicioso" en el impulso de actividades de dinamización, en la promoción de las compras en el centro o en proyectos para embellecer los establecimientos, desde aquellos en uso a los locales vacíos, de ahí "la relevancia de que avance una figura fuerte como el consorcio".