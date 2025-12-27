Estopa y su versión de 'Dale que Dale': un "pelotazo para el folklore extremeño"

La Navidad de este año ha traído una inesperada fusión entre música contemporánea y tradición oral extremeña. La versión que Estopa ha realizado del villancico 'Dale que Dale' para ponerle banda sonora al anuncio de Aena ha conseguido algo pocas veces visto: situar el folclore extremeño en el centro del panorama musical y mediático nacional. Para quienes defienden y difunden este patrimonio, el impacto va mucho más allá de un simple éxito navideño. "Ha sido todo un pelotazo. Maravilloso", detalla Sergio Fernández Cebrián el director de la Asociación Folklórica Renacer de Badajoz.

No duda en calificar la iniciativa como un acontecimiento clave. "Toda la publicidad es poca", afirma, convencido de que la visibilidad es uno de los grandes déficits históricos del folclore extremeño. Según explica, si los artistas actuales "bebieran del folclore tradicional" de la región, la percepción social de esta música sería muy distinta.

"La eterna desconocida"

El director de Renacer lamenta que Extremadura siga siendo "la eterna desconocida" también en el panorama musical español. Relata cómo, incluso en instituciones de referencia como el Ballet Nacional de España, se trabaja con melodías tradicionales de prácticamente todas las comunidades autónomas, excepto la extremeña. "¿Vosotros qué tenéis para que nosotros bailemos?", le llegaron a preguntar, un reflejo del desconocimiento que existe sobre el rico cancionero regional.

Del mismo modo, recuerda que la popular cantante Rozalen grabó un disco llamado Matriz en el que utilizó el folklore de distintas comunidades autónomas. "Trabajó 15 comunidades autónomas, todas excepto Canarias y Extremadura", lamenta Fernández Cebrián.

Para él este tipo de aspectos suponen "pequeños dardos que llegan" y que visibilizan la falta de exposición del rico patrimonio musical de la región: "No conseguimos que trascienda fuera, que llegue al resto de España".

'Dale que Dale': un pelotazo para la música tradicional

En este contexto, la versión de 'Dale que Dale' firmada por Estopa supone un punto de inflexión. "Un 10", resume Fernández Cebrián, destacando que el simple hecho de que el público perciba "algo diferente" ya genera orgullo y curiosidad. Que un grupo con tanta proyección nacional se acerque al folclore extremeño es, en sus palabras, "maravilloso", porque abre una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada.

Extremadura cuenta con cientos de villancicos populares, muchos de ellos recogidos en cancioneros tradicionales y grabados por grupos de folklore. Renacer, por ejemplo, tiene un disco titulado Renacer canta la Navidad con quince temas, aunque el director estima que existen más de "200 villancicos populares de Extremadura", conocidos de forma desigual según las comarcas. El norte de Cáceres, señala, es especialmente rico en este tipo de repertorio.

Villancicos extremeños que podrían triunfar

Entre los más conocidos, además de 'Dale que Dale', destacan títulos como Manolito Chiquito, San José Carpintea, Nana para un recién nacido, Está nevando y es de noche o El empadronamiento de la Virgen. Villancicos que siguen vivos en colegios, grupos corales y familias "muy cantadoras", pero que rara vez trascienden al ámbito nacional.

Versión del villancico 'Dale que Dale' de la Asociación Folklórica Renacer:

Fernández Cebrián asegura que el problema no es solo externo. "La deuda histórica la tenemos nosotros con nosotros mismos", afirma, criticando la escasa presencia del folclore en actos institucionales y eventos culturales. A diferencia de lo que ocurre en Andalucía, Galicia o el País Vasco, en Extremadura la música tradicional apenas tiene espacio en celebraciones oficiales.

Una oportunidad histórica para la tradición extremeña

Por eso, la irrupción de Estopa es vista como una oportunidad única: "Cualquier cosa que hacen lo convierten en oro", señala, convencido de que este "pelotazo" puede ayudar a que la música tradicional extremeña sea reconocida como lo que es: un patrimonio vivo, diverso y con capacidad de emocionar a públicos de todas las generaciones. En menos de tres semanas este villancico extremeño se ha reproducido cerca de un millón de veces en Spotify y está presente en televisión, radio y redes sociales.

La Navidad, gracias a 'Dale que Dale', suena este año un poco más a Extremadura, y lo hace con fuerza, recordando la riqueza de un folclore que merece ocupar un lugar central en la música española.