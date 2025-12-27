Tres días sin agua en plenas navidades: así están los vecinos de un barrio de Badajoz

Tres días seguidos sin suministro de agua. Es el problema que están sufriendo los vecinos de la barriada de Ciudad Jardín en Badajoz, en plenas navidades, según denuncia su asociación vecinal a través de un comunicado. Este diario ha confirmado entre los afectados el problema que están sufriendo.

La Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín denuncia que la barriada lleva tres días consecutivos sin suministro de agua, una situación que se repite cada año en periodos festivos y que se suma a un problema estructural de baja presión que las familias que viven en esta zona de la ciudad arrastran "desde hace años".

El corte de agua se produce, además, "en fechas especialmente señaladas", lamentan, cuando muchas casas reciben visitas de familiares y aumenta el consumo doméstico. Esta circunstancia agrava los inconvenientes derivados de la falta de un servicio básico y genera importantes problemas de higiene, convivencia y atención a personas mayores, menores y dependientes.

Desde la asociación vecinal recuerdan que "no se trata de un hecho aislado", sino de una situación que se repite cada año coincidiendo con periodos festivos y la Navidad es uno de ellos. El año pasado, en estas mismas

fechas, Ciudad Jardín ya sufrió varios días sin agua, sin que desde entonces se haya puesto en marcha una solución definitiva que evite que el problema vuelva a producirse y que se viene sufriendo cada cierto tiempo.

Los vecinos aseguran que se han puesto en numerosas ocasiones en contacto con el servicio técnico de Aqualia, empresa concesionaria del suministro, sin obtener una explicación clara sobre el origen de los cortes ni información concreta sobre las medidas que se adoptarán para garantizar el servicio. Este diario ha intentado contactar con esta empresa, pero no ha resultado posible.

La asociación dirige también su denuncia al Ayuntamiento de Badajoz, como responsable último del abastecimiento de agua, y recuerda que el barrio lleva "años soportando una bajada generalizada de la presión del agua de forma intencionada", una medida que "el propio ayuntamiento ha justificado para evitar roturas en las tuberías", pero que supone una serie de inconvenientes para los vecinos de esta barriada de Badajoz.

Inconvenientes de la bajada de presión

Esta reducción de presión provoca "múltiples inconvenientes en los hogares", como el mal funcionamiento de calentadores y termos, dificultad para ducharse o realizar tareas básicas de higiene, problemas en lavadoras y lavavajillas y una evidente merma en la calidad de vida de los vecinos. A esta situación estructural se suma ahora la ausencia total de suministro durante varios días, lo que impide poner lavadoras o lavavajillas, dificulta la

limpieza y la cocina diaria y genera riesgo de averías en electrodomésticos e instalaciones debido a los cortes y retornos bruscos del agua.

Desde la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín se exige al Ayuntamiento de Badajoz y a la empresa concesionaria una explicación inmediata y la adopción de soluciones urgentes y estructurales que garanticen un suministro de agua continuo, suficiente y de calidad. Los afectados consideran "inaceptable" que esta situación se repita año tras año y en fechas muy señaladas "sin respuestas ni compromisos firmes", concluyen.