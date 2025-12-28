Miles de deseos suben al cielo de Badajoz: "Parece sacado de una película"

Un año más Badajoz se ha volcado con la Noche de los Deseos. Desde primera hora de la tarde los pacenses han llenado el parque del río Guadiana en la margen derecha para cumplir con su cita en una de las tardes-noches más especiales.

En esta ocasión, la asociación Alcazaba, organizadora del evento, ha abierto el stand de inscripciones a mediodía. "Ha sido un gran acierto abrir a las 12.00", reconoce el presidente de este colectivo, Víctor Gallego.

Colas desde primera hora

Gracias a esta decisión "mucha gente que no podía venir por la tarde hasta la hora del lanzamiento se han acercado a comprar sus farolillos". La intención de esta asociación es que esta decisión se afiance y conlleve poder disfrutar de un día entero en familia o con los amigos antes de lanzar sus deseos al cielo.

Víctor Gallego, presidente de la asociación Alcazaba en el parque del río de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

La gente ha respondido y se ha apreciado una gran cola que durante dos horas se ha mantenido intacta. Una de las personas que ha aguardado su turno en la mañana ha sido Susana Luengo que acudía con su hija Victoria y su marido. "Venimos en familia por la niña. Es su primer año y queremos vivir esta noche tan mágica", decía. La pequeña Victoria tenía la curiosidad de hasta dónde llegaría su farol y su deseo. Ninguna de las dos quiso desvelar qué iban a pedir: "Si se cuenta no se cumple, así que no lo decimos", espetaba Luengo.

Susana Luengo y su hija Victoria en el parque del río Guadiana de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Estampas de cuento

Quien no tenía problema en desvelar su petición era Cristina Sancho, que reclamaba "salud para la familia". Ella se sentaba en el parque junto a su amiga Alejandra Serra. Ambas llegaban porque es "una actividad muy bonita que se ha empezado a hacer en Badajoz y me parece muy bonito", decía Sancho. Por su parte, Serra reconocía que esta noche le transportaba a los cuentos de Disney: "Me recuerda mucho a la película de Rapunzel. Es muy bonito".

José Carlos y Carmen son amigos y han participado en esta actividad con las hijas de ellas. Para él era la primera vez que participaba y lo hacía con toda la curiosidad del mundo: "Me atrae porque he visto las imágenes y son muy bonitas. Venimos con los niños por hacer algo diferente con ellos", decía.

Un padre y su hijo contemplan la estampa que regala La Noche de los Deseos de Badajoz 2025. / Diego Rubio Paredes

Su acompañante sí había asistido en otras ocasiones, pero faltó el año pasado: "Empecé a participar en los primeros años cuando no había ni organización, era como una quedada informal. Este año vuelvo porque me parece algo muy bonito", aseguraba Carmen. Ella tenía claro cuáles iban a ser los deseos que prender: "Imagínate, madre, separada, con dos hijos... Pido que todo vaya bien", desvelaba.

Éxito de participación

Como ellos, miles de personas han llegado a este paraje para vivir una noche muy especial. Al aire ascendieron deseos de salud, amor, fortuna en la vida y otros muchos más que quedaron solo para quienes lo escribieron.

Desde la organización señalan que otro de los aspectos que les ha sorprendido en esta edición es el gran número de extranjeros que han participado. "Además de los hermanos portugueses han venido de Francia, Alemania y Holanda, entre otros países europeos", ha destacado Víctor Gallego.

Los 3.000 farolillos que han puesto a la venta los organizadores se han vendido. Estiman que más de 5.000 personas han acudido al evento y más de 4.000 globos han sobrevolado la ciudad.

Un año más la ciudad entera vivió con emoción esta iniciativa popular que ha regalado durante más de una hora imágenes espectaculares del cielo de Badajoz.