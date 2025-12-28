La San Silvestre de Badajoz bate todos los récords: 3.700 participantes y tiempos pulverizados

La San Silvestre de Badajoz 2025 ha batido todos los récords. Participación, tiempos de carreras y ambiente navideño se han visto superados con respecto al de ediciones anteriores.

Desde primera hora de la mañana la plaza Alta se transformaba en uno de los escenarios de la Navidad pacense por antonomasia, la salida y llegada de la San Silvestre. Vallas, stand de organización y photocall se disponían para celebrar este tradicional evento.

3.700 participantes

Los corredores y marchadores han comenzado a llegar a este enclave pacense en torno a las 10.30 para que a las 12.00 horas pudieran salir en las distintas disciplinas. José Manuel Muñoz es el responsable de la organización de este macro evento y no evitaba mostrar su satisfacción sobre los datos de esta edición: "De buenas a primeras nos hemos metido en 3.700 inscritos y todavía hay gente inscribiéndose y esto supone un empujón muy alto y la carrera muy alta que va a servir como acicate para que siga creciendo", asegura.

En esta ocasión, se han batido todos los registros de participación "en el año 2014 tuvimos 2.890 y este año tenemos 800 más". Y reconoce que es un dato muy destacable para la ciudad: "Es el evento más multitudinario, por lo menos en inscripciones, de toda Extremadura, de lo que son las carreras populares".

Bombones, pastores o cena de Nochevieja

Sin duda, como también es tradición, muchos de los corredores no han evitado la indumentaria deportiva, pero otros muchos sí que han elegido disfraces y vestimentas especiales. Susana Cerdán, es la presidenta de la Asociación Atlética Ciudad de Badajoz (AACB) y este año han decidido dividirse: "Un grupo que va a hacer la carrera competitiva y otro grupo que vamos a participar en el concurso de disfraces". En este caso han elegido ir vestidos de bombones Ferrero Rocher.

Susana Cerdán y sus compañeros de la AACB en la San Silvestre 2025 de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Con menos oro y menos glamour que estos bocados dulces llegaba Noelia Martín, su novio, su cuñado y su suegra. "Este año nos hemos lanzado a vestirnos de pastor y su rebaño", decía. Martín ha competido en otras ocasiones en esta prueba, pero el año pasado probó a hacerlo con indumentaria especial y lo tiene claro: "Disfrazados se disfruta el doble". Por eso este año ha repetido y ha tirado de su familia política. Noelia Martín señala que a lo largo del año hay "muchas carreras en Badajoz para competir y en esta se puede disfrutar mucho más con los disfraces".

Noelia Martín, de pastor, junto a su familia política en la San Silvestre de Badajoz 2025. / Diego Rubio Paredes

Quienes tampoco han dejado indiferente a los curiosos que se han acercado a la plaza Alta han sido el grupo de amigas encabezadas por Emperatriz Berrocal, ya que acercaron toda una cena de Nochevieja a esta carrera: "Tenemos entrantes, gildas, un plato de jamón, mariscos y unos bombones y postres", enumeraba. Cada una de ella llevaba una mesita por delante en la que había distintos platos típicos que no faltan en Fin de Año. Su intención: disfrutar y sacar unas sonrisas al público. "Creemos que es un momento para celebrar y hacer una carrera diferente aprovechando el final del año", decía Berrocal.

Emperatriz Berrocal y sus amigas han acercado la cena de Nochevieja a la San Silvestre de Badajoz 2025. / Diego Rubio Paredes

Doble escenario

La plaza se ha llenado de miles de personas en pocos minutos y minutos antes de las 12.00 todo se disponía para dar comienzo un año más esta pintoresca carrera. A las 11.56 ha sonado el silbato de José Manuel Muñoz dando salida a esta carrera, durante más de ocho minutos han estado pasando corredores por el arco del Peso. Ha sido este tiempo por una medida que tuvo que tomar la organización el pasado 25 de diciembre, dividir los espacios para no colapsar la prueba. "Se da la circunstancia de que en 2014 con una participación mucho menor, el primer corredor llegó a la plaza cuando todavía había marchadores saliendo de ella", puntualizaba Muñoz. Esto ocasiona un problema y un obstáculo para los deportistas.

Por ello, la caminata en esta ocasión ha salido desde la explanada de la Alcazaba. En esta categoría también centenares de personas han elegido sus mejores galas para disfrutar en familia y con amigos de este fin de año deportivo.

14 minutos y 44 segundos

Instantes después de que el último caminante pasara por la puerta de Carros traspasaba la línea de meta el primer corredor. Como no podía ser de otra manera ha sido Jorge González, el atleta internacional y campeón de España en media maratón 2025. "Nací en Badajoz, aunque me fui a los pocos años a Mérida a vivir, pero aquí tengo a mi familia y correr aquí siempre es especial", decía al culminar esta prueba.

Jorge González cruza la línea de meta de la San Silvestre de Badajoz 2025. / Diego Rubio Paredes

González ha conseguido pulverizar el tiempo: "Estaba en 15.35 y he conseguido terminar en 14.44", puntualizaba. Y ya piensa en el año que viene. "Tengo el aliciente de seguir mejorando el récord que creo que todavía puedo rascar algunos minutos", desvelaba.

En la categoría femenina ha sido Raquel Trabuco la que ha conseguido alzarse con la victoria y también ha logrado batir el récord de tiempo.

Aunque este evento es deportivo, el ambiente y la participación popular hace pensar que Badajoz disfruta cada año más de la San Silvestre y, sobre todo, haciéndolo de una manera diferente, disfrazados.