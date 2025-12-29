La actividad ‘Villancicos por los belenes' vuelve un año más a Badajoz

Badajoz volverá a vivir esta tarde una de las tradiciones navideñas con más participación ciudadana, ‘Villancico por los belenes’. Esta actividad, que tiene más de dos décadas de historia, recorrerá los principales nacimientos instalados en el Casco Antiguo y lo hará interpretando las canciones típicas de la Navidad.

Temas como Los peces en el río, La Marimorena o Campana sobre campana no suelen faltar en el repertorio, pero sin olvidar los sones más tradicionales y oriundos como Manolito Chiquito.

Más de dos décadas de vida

Esta iniciativa surgió de varios miembros del coro del conservatorio de Badajoz, que decidieron salir a la calle a cantar villancicos, aunque posteriormente fue el coro Voces Corales quien continuó coordinándola. Pese a que ellos son los que organizan, en ella participan componentes de muchos grupos y rondallas de la ciudad como la Asociación de Coros y Danzas Extremadura, Los Chirivejes o Furriones, entre otros. La veintena de componentes del coro organizador guía a lo largo del recorrido y del repertorio acompañados por guitarras y panderetas.

Como tradicionalmente se hace la ruta comenzará en la parroquia de Santa María la Real, conocida popularmente como San Agustín, y desde ahí recorrerán distintos puntos del centro histórico de la ciudad en los que hay instalados nacimientos. Es una actividad que invita a participar en grupo, tanto pandillas de amigos como familias enteras que luchan por mantener viva la tradición de cantar villancicos por las calles.

El recorrido que se seguirá será: iglesia de San Agustín, convento de Santa Ana, Museo de la ciudad, iglesia de la Concepción, iglesia de San Andrés y culminará en la escalinata de la catedral. Desde la organización invitan a participar en este evento y en portar los instrumentos característicos como zambombas y panderetas.