Badajoz afina la Navidad con un taller de canto infantil inclusivo

La actividad 'Canta Kids', impulsada por Cocemfe, incluye juegos y canciones navideñas para fomentar la expresión y la participación de menores con y sin discapacidad

Badajoz

La música ha sido la gran protagonista este lunes en Cocemfe Badajoz. Risas, juegos y villancicos infantiles han llenado el salón de actos de la entidad con motivo de 'Canta Kids', un taller de canto gratuito dirigido a niños de entre 4 y 12 años, con y sin discapacidad, que propone aprender a cantar a través del juego.

La sesión se ha desarrollado por la mañana y han participado cerca de 20 menores, que previamente han reservado su plaza.

Un espacio inclusivo para descubrir la voz

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia de Badajoz (Cocemfe) ha organizado por primera vez esta actividad con el objetivo de ofrecer una propuesta lúdica y educativa que fomente la expresión, la confianza y la participación infantil en un entorno accesible e inclusivo.

BADAJOZ EVENTO COCENFE

Menores que participan en Badajoz en el taller de canto inclusivo organizado por Cocemfe. / Diego Rubio

El taller ha combinado técnica vocal básica, juegos interactivos y canciones infantiles, permitiendo a los participantes disfrutar de la música de forma natural y divertida, sin necesidad de experiencia previa.

Aprender jugando

La actividad ha estado impartida por la profesora de canto Amalia Toboso, especializada en formación vocal y en talleres dirigidos a público infantil. Su metodología se basa en el aprendizaje a través del juego, el acompañamiento y el respeto a los ritmos individuales, favoreciendo que cada niño se sienta cómodo y protagonista: "Al final mi meta es conseguir que los participantes se suelten y disfruten con la actividad. Empleo distintas técnicas porque los niveles de cada uno de ellos son diferentes, y eso es lo bonito de esta actividad", según ha expresado.

Además, ha contado que el taller permite introducir a los niños en el mundo del canto de una forma accesible y adaptada a todos, "ayudándoles a conocer cómo funciona la voz, a cuidarla y a descubrir sus posibilidades como instrumento de expresión". Por otro lado, señala que no se trata solo de aprender a cantar correctamente, sino de que los niños sean capaces de comunicar y expresar sus emociones a través de la voz, ganando confianza y seguridad en sí mismos.

BADAJOZ EVENTO COCENFE

Amalia Toboso, especializada en formación vocal y profesora del taller. / Diego Rubio

Todo el proceso se desarrolla en un ambiente de diversión y aprendizaje, donde el juego y la música van de la mano para que cada niño participe según sus capacidades y a su propio ritmo. Además, destaca la profesora que es una iniciativa que apuesta claramente por la inclusión, ya que promueve actividades saludables y educativas en las que conviven menores de diferentes edades, fomentando valores como el respeto, la empatía y el compañerismo, y enseñándoles a compartir, escucharse y "disfrutar juntos de la música como un lenguaje común".

Por su parte, el presidente de Cocemfe, Jesús Gumiel, ha explicado a este diario que cada vez son más las familias que demandan este tipo de talleres inclusivos, en los que participan niños con y sin discapacidad de forma conjunta. Se trata de actividades pensadas para favorecer la integración real, el conocimiento mutuo y la convivencia desde edades tempranas, "algo que consideran fundamental tanto unos como otros".

Dos de los niños que participan en el taller de canto junto a la profesora.

Dos de los niños que participan en el taller de canto junto a la profesora. / Diego Rubio

Según ha resaltado, estos encuentros aportan mucho a todos los niños: a los que tienen discapacidad, porque se sienten parte del grupo en igualdad de condiciones, y a los que no la tienen, porque aprenden valores como el respeto, la empatía y la diversidad de una manera natural. “Es una experiencia muy enriquecedora para todos”, apunta, subrayando además que el ambiente que se genera es especialmente bonito y emocionante, tanto para los pequeños como para sus familias.

La entidad ha invitado también a madres, padres y personas acompañantes a compartir este encuentro, ya que durante el desarrollo de la actividad han podido disfrutar de un café, creando un ambiente cercano y comunitario alrededor del taller.

BADAJOZ EVENTO COCENFE

Uno de los juegos durante el taller de canto inclusivo organizado por Cocemfe Badajoz. / Diego Rubio

Con iniciativas como esta, Cocemfe Badajoz continúa apostando por el ocio inclusivo y por generar espacios donde los pequeños puedan compartir, aprender y disfrutar a través de la música.

