Diego Rubio y Rebeca Porras

Badajoz afina la Navidad con un taller de canto infantil inclusivo

La música ha sido la gran protagonista este lunes en Cocemfe Badajoz. Risas, juegos y villancicos infantiles han llenado el salón de actos de la entidad con motivo de 'Canta Kids', un taller de canto gratuito dirigido a niños de entre 4 y 12 años, con y sin discapacidad, que propone aprender a cantar a través del juego. La sesión se ha desarrollado por la mañana y han participado cerca de 20 menores, que previamente han reservado su plaza. Más información