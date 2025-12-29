Secciones

Es noticia
Electrolinera en el NeveroFarolillos de los deseosJuan ValleVillancicos
instagram
Badajoz afina la Navidad con un taller de canto infantil inclusivo

Badajoz afina la Navidad con un taller de canto infantil inclusivo

Diego Rubio y Rebeca Porras

Badajoz afina la Navidad con un taller de canto infantil inclusivo

Diego Rubio y Rebeca Porras

Badajoz
RRSS WhatsAppCopiar URL

La música ha sido la gran protagonista este lunes en Cocemfe Badajoz. Risas, juegos y villancicos infantiles han llenado el salón de actos de la entidad con motivo de 'Canta Kids', un taller de canto gratuito dirigido a niños de entre 4 y 12 años, con y sin discapacidad, que propone aprender a cantar a través del juego. La sesión se ha desarrollado por la mañana y han participado cerca de 20 menores, que previamente han reservado su plaza. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents