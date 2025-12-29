Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporada lírica

Concierto ‘A viva voz’ de David Menéndez y Beatriz González en Fundación CB en Badajoz

A las 19.30 en Montesinos 22

Concierto A viva voz en Fundación CB en Badajoz.

Concierto A viva voz en Fundación CB en Badajoz. / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El barítono asturiano David Menéndez, uno de los más reconocidos de su generación, y la pianista pacense Beatriz González ofrecen un recital dentro de la temporada de música lírica de Fundación CB.

Meléndez es uno de los barítonos más conocidos del país y hace escala en Montesinos 22 para actuar junto a la pianista de Badajoz. David Menéndez combina desde el inicio de su carrera la música escena, el recital y la música sinfónica, siendo invitado a cantar en las salas más importantes de España, Francia, Italia, El Salvador, Hungría, Bulgaria, etc.

Beatriz González es una destacada pianista especializada en música contemporánea, música de cámara y repertorio lírico, con experiencia en grabaciones y actuaciones como solista y en diversos ensembles, como el Ensemble Sonido Extremo.

