Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Electrolinera en el NeveroFarolillos de los deseosJuan ValleVillancicos
instagram

Policía Nacional

Detenido en Badajoz por un presunto caso de pederastia

El juez lo ha enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza

Un vehículo de la Policía Nacional, en una imagen de archivo.

Un vehículo de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. / LA CRÓNICA

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Badajoz como presunto autor de un delito de pederastia.

El arresto se produjo el pasado 19 de diciembre, según han confirmado este lunes fuentes de la comisaría pacense, que no han ofrecido más detalles del caso, que ya está judicializado.

Tras ser detenido, el varón fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.

Según ha podido saber este diario, la detención se produjo tras la denuncia interpuesta por el padre de un menor con quien presuntamente el investigado habría mantenido un encuentro sexual «pactado».

Entre ambos no habría existido ninguna relación previa a los supuestos hechos y habrían contactado a través de una app.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents