Policía Nacional
Detenido en Badajoz por un presunto caso de pederastia
El juez lo ha enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza
La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Badajoz como presunto autor de un delito de pederastia.
El arresto se produjo el pasado 19 de diciembre, según han confirmado este lunes fuentes de la comisaría pacense, que no han ofrecido más detalles del caso, que ya está judicializado.
Tras ser detenido, el varón fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.
Según ha podido saber este diario, la detención se produjo tras la denuncia interpuesta por el padre de un menor con quien presuntamente el investigado habría mantenido un encuentro sexual «pactado».
Entre ambos no habría existido ninguna relación previa a los supuestos hechos y habrían contactado a través de una app.
- Colectivos entregan firmas para exigir al Ayuntamiento de Badajoz soluciones urgentes para las personas sin hogar
- La masiva participación obliga a reorganizar la San Silvestre de Badajoz: estos son los cambios
- La San Silvestre de Badajoz bate todos los récords: 3.700 participantes y tiempos pulverizados
- El Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz se 'atasca' a la hora de proponer proyectos
- Los ayudantes de los Reyes en la Cabalgata de Badajoz 2026: «Ser Rey Mago es una mezcla de ilusión y responsabilidad»
- FOTOGALERÍA | La celebración navideña de Talavante en Extremadura: Sergio Ramos y Joaquín, entre los invitados
- La Asociación Amigos de Badajoz realizará este sábado una visita guiada al Fuerte de San Cristóbal
- Estopa y su versión de 'Dale que Dale': un 'pelotazo para el folklore extremeño