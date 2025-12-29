Encapuchados roban de madrugada la caja fuerte del camión de los regalos de Monesterio (Badajoz)

Varios encapuchados roban la caja fuerte del camión de los regalos de Monesterio (Badajoz).

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz confirman este hecho y anuncian que lo están investigando.

Encapuchados y de madrugada

La oficina de comunicación de la benemérita en la provincia pacense señalan que los autores del robo lo perpetraron de madrugada y encapuchados. El tráiler en el que se encontraban todos los regalos se encuentra estacionado en el complejo Leo de Monesterio, junto al kilómetro 730 de la autovía A-66.

La Guardia Civil señala que los individuos robaron "la caja fuerte que se encontraba anclada en el camión de los regalos". Por el momento, no pueden aportar más información porque se encuentra en "fase de investigación". Lo que sí explican que "a falta de confirmar y contabilizar", la caja fuerte "contenía dinero y papeletas del sorteo".

Así, indican que "a lo largo de la mañana" podrían facilitar algún dato más.

"La cesta con el premio más grande de España"

El camión de los regalos que se instala en el complejo Leo de Monesterio (Badajoz) lleva años desarrollando esta rifa que tiene miles de compradores cada año. En la página web de esta iniciativa definen a este tráiler como "la cesta con el premio más grande de España". El ganador de este sorteo se llevaría unos premios valorados en más de 300.000 euros. "Podrás ganar desde un Ferrari 458 Italia, motos, 60.000 euros en oro, viajes a Nueva York y Disneyland, consolas y muchos regalos más", puntualizan en la web.

El sorteo, en contra de muchas de las cestas navideñas, no coincide con los sorteos especiales de Loterías y Apuestas del Estado o de la ONCE. En esta ocasión se celebra el 6 de enero, pero se hace mediante notario. Cada papeleta tiene un valor de 7 euros.

Es una rifa que cuenta con una amplia participación por los premios tan sustanciosos que se pueden llegar a conseguir. Es habitual ver en cualquier época del año a gente obteniendo sus boletos en esta estación de servicio.