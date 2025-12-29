Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espectáculo flamenco

La escuela de Rocío Guisado demuestra que ‘La Navidad se baila’ en Badajoz

A las 20.00 en el Teatro López de Ayala

'La Navidad se Baila', espectáculo flamenco de Rocío Guisado.

'La Navidad se Baila', espectáculo flamenco de Rocío Guisado. / La Crónica

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La escuela de flamenco pacense de Rocío Guisado ofrece un espectáculo navideño en el Teatro López de Ayala de Badajoz.

El nombre de este evento especial es ‘La Navidad se Baila’ y en él los alumnos demostrarán que estas fiestas navideñas pueden sentirse desde cualquier expresión o vertiente artística.

Rocío Guisado es la organizadora y directora del espectáculo y a través de los distintos palos flamencos se pondrá música, baile y la alegría que caracteriza al flamenco a esta época final del año.

El espectáculo comenzará a las 20.00 horas y el precio de las entradas será de 10 euros tanto en patio de butacas como en anfiteatro. Los menores de 3 años no pagarán entrada.

