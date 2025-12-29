Nueva ubicación para la sede del Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz: estará en la antigua comisaría de la plaza Alta

Cambio de planes para la sede del Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz. Aunque la idea inicial era que se ubicara en dos edificios que la Inmobiliaria Municipal está rehabilitando en la plaza de San José, finalmente ocupará las dependencias de la conocida como comisaría de la Policía Nacional de la plaza Alta, cerrada desde el pasado mes de abril, cuando los agentes destinados en estas instalaciones pasaron a integrarse en la Brigada de Seguridad Ciudadana.

Así lo ha comunicado este lunes el Ayuntamiento de Badajoz a través de una nota de prensa, después de que el cambio de emplazamiento haya sido aprobado esta mañana por el consejo rector del consorcio.

Reunión del consejo rector del Consorcio del Casco Antiguo, este lunes por la mañana. / LA CRÓNICA

El inmueble que ocupaba la comisaría de la Policía Nacional es de propiedad municipal, está justo enfrente de los edificios de la inmobiliaria y el ayuntamiento ha decidido cederlo gratuitamente al consorcio, una vez "constatada la voluntad" de la Delegación del Gobierno en Extremadura de no destinar estas instalaciones a otros fines.

Una sola planta

Será el consorcio el que asuma las obras que haya que llevar a cabo para adaptar el inmueble a su nuevo uso. El edificio cuenta con más de 220 metros cuadrados, repartidos en una sola planta y dispone de varias salas "ya habilitadas, que presentan condiciones óptimas de accesibilidad y amplitud", según han detallado fuentes municipales. Además, han destacado que su ubicación en la plaza de San José, y junto a la plaza Alta, "refuerza su idoneidad como enclave estratégico dentro del Casco Antiguo".

Según el ayuntamiento de Badajoz, con esta actuación "reafirma" su compromiso con la revitalización del centro histórico, dotando a esta zona de la ciudad de espacios administrativos "estables, actividad diaria y una mejora continua de su entorno urbano y patrimonial"

Por otra parte, el consejo rector ha aprobado el nombramiento de Raúl Arroyo Iglesias como arqueólogo del consorcio, así como los presupuestos de la entidad para 2026.