Cabalgata de Reyes 2026 en Badajoz: recorrido, horario y novedades

Badajoz se prepara para dar la bienvenida un año más a sus Majestades de Oriente el próximo 5 de enero. Este año, en la Cabalgata de Reyes participarán 25 carrozas y pasacalles, que volverán a llenar de ilusión las calles de la ciudad.

Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán, como manda la tradición local, en tren hasta la estación de Renfe sobre las 16.45 horas y, tras saludar a quienes acudan a recibirlos, se subirán a sus carrozas para iniciar su recorrido. El cortejo partirá sobre las 17.15 horas y pasará por la avenida Carolina Coronado, el puente de Palmas, las avenidas de Santa Marina y de Europa, Dragones Hernán Cortés y Alonso de Celada, para llegar sobre las 20.00 horas al paseo de San Francisco, donde tendrá lugar la recepción oficial. Cada uno de ellos accederá por un pasillo diferente hasta el templete de la música.

Habrá 14 carrozas, entre ellas la de la Diosa Naturaleza de Fedexcaza, que regresa a la cabalgata tras la ausencia del pasado año, otras 8 infantiles con personajes de películas y cuentos, la Caribe & Santa Band, la del belén y las de los tres Reyes Magos, que este año tienen como ayudantes a Pedro Martínez, gerente del cocedero La Mar, al bailaor Jesús Ortega y, como siempre, al zapatero Jorge Mendoza.

A ellas se sumarán el embajador postal, los pasacalles Confetti Show, el Bosque Encantado, El Grinch y sus traviesos amigos, Wally Patinando por Badajoz, además el tren infantil y unidades motorizadas de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local, con sus unidades canina y ciclista.

En la cabalgata participarán más de 300 niños, que irán acompañados por una treintena de monitores. Además, para garantizar la seguridad habrá otros 120 "de cuerda" a pie, rodeando los vehículos para evitar accidentes. También para vigilar que todo salga bien hay 7 responsables de tramo y 2 encargados de coordinar todo el recorrido.

Se establecerán 6 pasos de seguridad para los vehículos de emergencia y, como ya se informó, el alumbrado de Navidad de las avenidas de Santa Marina y Europa se ha cambiado para que no case problemas independientemente de la altura de las carrozas.

Tramo sin ruido

También, un año más y con el objetivo de que sea inclusiva, el tramo del itinerario entre puerta de Palmas y el inicio de la avenida Santa Marina será sin ruido.

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ha presentado este martes la Cabalgata de Reyes 2026, durante la que se repartirán 8.000 kilos de caramelos (entre los comprados por el ayuntamiento y los donados por empresas).

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, en la presentación de la Cabalgata de Reyes 2026, este martes. / LA CRÓNICA

Casablanca ha agradecido la colaboración de Cruz Roja, Protección Civil, la Policía Local y los servicios municipales, especialmente a los trabajadores de Cultura, para que todos los pacenses puedan disfrutar "de una noche mágica".

Roscón de Reyes

En cuanto al tradicional reparto del Roscón de Reyes, se celebrará la mañana del 5 de enero en el paseo San Francisco. Este año, se han dispuesto 6.000 porciones y, como novedad, se servirán también con nata. Además, como es habitual, habrá sin gluten y sin azúcar para que todo el mundo pueda degustar el tradicional dulce.

Habrá tres puntos de reparto (en la zona próxima a la churrería del mercado navideño, junto a Hacienda y en uno de los laterales) y durante la actividad se llevarán a cabo actividades de animación en la carpa infantil.

El concejal de Cultura confío en que la afluencia a esta ya consolidada cita de la víspera del día de Reyes vuelva a ser masiva.