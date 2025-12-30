Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato en Tres ArroyosRobo en el Carrefour de OlivenzaPoblación envejecidaTeletrabajo
instagram

Última hora

Hallada en Huelva la caja fuerte robada en el complejo Leo de Monesterio

Estaba forzada y abierta, con los pernos doblados tras haber sido manipulados con una palanca

En el interior se guardaban las papeletas del conocido sorteo del “Camión de los Regalos”

Caja fuerte hallada en una finca de Cala, en la provincia de Huelva, tras su robo en el Complejo Leo de Monesterio.

Caja fuerte hallada en una finca de Cala, en la provincia de Huelva, tras su robo en el Complejo Leo de Monesterio. / Cedida

Rebeca Porras

Rebeca Porras

Badajoz

La Guardia Civil ha localizado la caja fuerte sustraída en la madrugada del lunes del complejo Leo, en Monesterio (Badajoz), donde se guardaban las papeletas del conocido sorteo del “Camión de los Regalos”. El hallazgo ha tenido lugar al día siguiente del robo en una finca situada en el término municipal de Cala, en la provincia de Huelva.

Según se aprecia en la fotografía, la caja fuerte estaba forzada y abierta, con los pernos doblados tras haber sido manipulados con una palanca. En su interior únicamente se han encontrado restos de papeletas, tanto vendidas como sin vender, mientras que el dinero en efectivo ha sido sustraído.

El robo ocurrió durante la noche del domingo al lunes, cuando los autores accedieron al camión y se llevaron la caja fuerte que contenía el material del sorteo. Tras varias gestiones de investigación, los agentes han conseguido dar con su paradero.

La investigación continúa abierta con el objetivo de identificar y detener a los responsables del robo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents