Hallada en Huelva la caja fuerte robada en el complejo Leo de Monesterio

La Guardia Civil ha localizado la caja fuerte sustraída en la madrugada del lunes del complejo Leo, en Monesterio (Badajoz), donde se guardaban las papeletas del conocido sorteo del “Camión de los Regalos”. El hallazgo ha tenido lugar al día siguiente del robo en una finca situada en el término municipal de Cala, en la provincia de Huelva.

Según se aprecia en la fotografía, la caja fuerte estaba forzada y abierta, con los pernos doblados tras haber sido manipulados con una palanca. En su interior únicamente se han encontrado restos de papeletas, tanto vendidas como sin vender, mientras que el dinero en efectivo ha sido sustraído.

El robo ocurrió durante la noche del domingo al lunes, cuando los autores accedieron al camión y se llevaron la caja fuerte que contenía el material del sorteo. Tras varias gestiones de investigación, los agentes han conseguido dar con su paradero.

La investigación continúa abierta con el objetivo de identificar y detener a los responsables del robo.