Última hora
Hallada en Huelva la caja fuerte robada en el complejo Leo de Monesterio
Estaba forzada y abierta, con los pernos doblados tras haber sido manipulados con una palanca
En el interior se guardaban las papeletas del conocido sorteo del “Camión de los Regalos”
La Guardia Civil ha localizado la caja fuerte sustraída en la madrugada del lunes del complejo Leo, en Monesterio (Badajoz), donde se guardaban las papeletas del conocido sorteo del “Camión de los Regalos”. El hallazgo ha tenido lugar al día siguiente del robo en una finca situada en el término municipal de Cala, en la provincia de Huelva.
Según se aprecia en la fotografía, la caja fuerte estaba forzada y abierta, con los pernos doblados tras haber sido manipulados con una palanca. En su interior únicamente se han encontrado restos de papeletas, tanto vendidas como sin vender, mientras que el dinero en efectivo ha sido sustraído.
El robo ocurrió durante la noche del domingo al lunes, cuando los autores accedieron al camión y se llevaron la caja fuerte que contenía el material del sorteo. Tras varias gestiones de investigación, los agentes han conseguido dar con su paradero.
La investigación continúa abierta con el objetivo de identificar y detener a los responsables del robo.
- Colectivos entregan firmas para exigir al Ayuntamiento de Badajoz soluciones urgentes para las personas sin hogar
- La masiva participación obliga a reorganizar la San Silvestre de Badajoz: estos son los cambios
- El Nevero de Badajoz contará con una electrolinera de más de 2.000 metros cuadrados
- David Pérez, promotor del camión de los regalos: 'Se han llevado una caja fuerte que pesa 300 kilos en un coche con media caja fuera
- La San Silvestre de Badajoz bate todos los récords: 3.700 participantes y tiempos pulverizados
- El Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz se 'atasca' a la hora de proponer proyectos
- Entidades sociales denuncian en Badajoz que 'no hay respuesta ante la emergencia climática y la gente sigue durmiendo en la calle
- El precio de la vivienda se dispara en Badajoz: subidas de hasta el 11,4% en dos años y más de 500 euros por metro cuadrado desde 2019