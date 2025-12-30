Suceso
Una médico de Badajoz denuncia al familiar de un paciente por agresión
Presuntamente le propinó un "fuerte manotazo" en la mano en la sala de espera de la UCI del Hospital Universitario
Una médico residente del Hospital Universitario de Badajoz ha denunciado por agresión a un familiar de uno de sus pacientes, quien presuntamente le habría propinado un "fuerte manotazo" en la mano, según han confirmado a este diario fuentes de la Policía Nacional.
Los supuestos hechos tuvieron lugar este lunes sobre las 12.45 horas, cuando la denunciante estaba informando sobre el estado de salud del paciente, ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), a varios de sus familiares y, presuntamente, una de ellas se habría puesto muy nerviosa y habría golpeado a la médico, que no sufrió lesiones de consideración.
Tras el incidente, se requirió la presencia de la Policía Nacional en el hospital y este martes la facultativa ha presentado la denuncia en comisaría.
Testigos presenciales relatan que se vivieron momentos de "mucha tensión", pues en la sala de espera donde ocurrió este episodio había en ese momento un elevado número de personas.
Este diario ha solicitado información a la Consejería de Salud sobre este incidente, pero, hasta el momento, no ha obtenido respuesta.
- Colectivos entregan firmas para exigir al Ayuntamiento de Badajoz soluciones urgentes para las personas sin hogar
- Paloma García: «Queremos que quien entre en Las Tres Campanas sienta que vuelve a casa»
- Entidades sociales denuncian en Badajoz que 'no hay respuesta ante la emergencia climática y la gente sigue durmiendo en la calle
- La masiva participación obliga a reorganizar la San Silvestre de Badajoz: estos son los cambios
- El Nevero de Badajoz contará con una electrolinera de más de 2.000 metros cuadrados
- David Pérez, promotor del camión de los regalos: 'Se han llevado una caja fuerte que pesa 300 kilos en un coche con media caja fuera
- La San Silvestre de Badajoz bate todos los récords: 3.700 participantes y tiempos pulverizados
- El Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz se 'atasca' a la hora de proponer proyectos