Música
Renacer une el folklore y la Navidad en el Meiac de Badajoz
La agrupación ofrece un recital de villancicos que se intercalará con la lectura de La Nacencia de Luis Chamizo
La asociación folklórica Renacer de Badajoz cierra esta tarde su ciclo de actuaciones navideñas con un recital de villancicos en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo a partir de las 18.30 horas.
Durante esta iniciativa se ofrecerá una lectura de La Nacencia de Luis Chamizo, que se intercalará con villancicos tradicionales que tengan relación con lo que se lee.
En total se cantarán, sin baile, 16 villancicos, todos ellos recogidos en Extremadura, como Manolito el chiquito, Dale que dale, Madre a la puerta y un Niño o Nana nanita nana.
Participarán en el recital entre 20 y 25 personas, contando a cantantes e instrumentistas.
Se trata de la primera vez que la agrupación lleva el Folklore a los museos de la ciudad. Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto ‘Yo folklore’, que busca poner en valor el patrimonio cultural y musical extremeño.
Este evento cultural que viajará hacia las raíces del folklore de esta tierra durará unos 50 minutos. La entrada es libre y gratuita.
