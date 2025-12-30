Romeo y Julieta, en el López de Ayala

El ‘Worldwide Ballet Theatre’ presenta esta tarde en el López de Ayala el ballet de ‘Romeo y Julieta’, con música compuesta por Serguéi Prokófiev. Bajo la dirección artística de Aleksey Bogutskiy y corografiada por Leonid Lavrosvky, la obra se desarrolla en las calles de la antigua Verona, donde arde la enemistad entre las nobles familias Capuleto y Montesco.

En el torbellino de odio y disputas sangrientas queda atrapado el amor de dos jóvenes corazones: Romeo y Julieta. Su primer encuentro en un baile marca el inicio de una historia trágica, en la que un sentimiento tierno se enfrenta a la crueldad de un conflicto ancestral. Un matrimonio secreto, un duelo, el destierro y un desesperado plan de fuga les conducen solo a un desenlace fatal. El error y el azar resultan mortales: Romeo y Julieta mueren, pero es precisamente su muerte la que reconcilia a las familias enemistadas.

Esta historia eterna de amor, sacrificio y fuerza de los sentimientos humanos resonará en el escenario del teatro López de Ayala como un himno a la juventud y una advertencia: «el odio solo engendra destrucción, mientras que el amor puede ser más fuerte que la muerte».

La compañía ‘Worldwide Ballet Theatre’ está compuesta por un elenco internacional de bailarines procedentes de Ucrania, Francia, Italia, Irlanda y España, entre otros países. Esta diversidad aporta una gran riqueza artística y cultural a sus producciones.

El cuerpo de baile se caracteriza por su elegancia, técnica depurada y excelencia escénica, con formación en las mejores academias de ballet del mundo.

El precio de la entrada es de 24 euros en anfiteatro y 31 euros en el patio de butacas. La obra es apta para todos los públicos y tiene una duración de 120 minutos con descanso.