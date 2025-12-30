El SES instala climatización portátil en 8 habitaciones del Hospital Universitario de Badajoz tras una avería

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha instalado sistemas de climatización portátiles en ocho habitaciones del hospital Universitario de Badajoz, después de una avería en la calefacción debido a la rotura de una tubería.

Se trata de una solución provisional, "mientras se trabaja para reparar el servicio", según ha informado la Junta de Extremadura a Efe. Las mismas fuentes han explicado que este problema es consecuencia "de la falta de mantenimiento y dejadez en los centros sanitarios producida durante años por el anterior Gobierno, con unas infraestructuras que se encuentran deterioradas por el paso del tiempo y obsoletas", ha criticado.

La incidencia ha afectado a ocho habitaciones de un total de 210 de hospitalización con las que cuenta el complejo hospitalario, ubicadas en diferentes plantas por las que pasa la tubería dañada. En todas ellas se ha monitorizado la temperatura para reforzar la climatización en aquellas que lo han requerido y superan los 24 grados, "una temperatura confortable tanto para pacientes como para familiares". Para el SES, la prioridad "es minimizar las molestias y garantizar la confortabilidad".

Con el fin de evitar este tipo de incidencias, modernizar las infraestructuras sanitarias y ofrecer la mejor calidad asistencial, según la Junta de Extremadura, se van a invertir 27,8 millones de euros en la mejora de la eficiencia energética de los tres hospitales de Badajoz, "para garantizar así el funcionamiento de servicios básicos como la calefacción, los sistemas de refrigeración o el suministro de agua".

Con estas inversiones, ha añadido, el Complejo Hospitalario de Badajoz "contará con instalaciones de alta eficiencia energética y tecnología de última generación".