Aterriza en la Plataforma Logística Nutrisens, de alimentos clínicos

El 7 de julio se inauguraron en la Plataforma Logística las nuevas instalaciones de Nutrisens con la intención de multiplicar la producción en los próximos años. Si en la actualidad producen entre 18 y 20 millones de envases cada año, el objetivo que se marcan es alcanzar los 60 millones de productos en los próximos años. Desde aquí fabrican y envasan comida que se aporta a pacientes oncológicos o con disfagia, entre otros. Nutrisens cuenta con más de 8.000 metros cuadrados en una parcela de 16.000, en la que ha invertido más de 20 millones de euros.

Julio fue además el mes en el que empezaron los incendios intencionados del verano.

Continuaron las informaciones sobre el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, en el que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura apreció «fraude de ley».

Además, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del asesino de Manuela Chavero

El ayuntamiento preadjudicó el proyecto de finalización de la piscina de la margen derecha y los pacenses seguían sin recibir el recibo de la nueva tasa de basura, en vigor desde el 1 de abril.

La demanda de vivienda en la ciudad se puso de manifiesto en el elevado número de solicitudes que recibió la Inmobiliaria Municipal (Inmuba) para sus dos nuevas promociones: 5.529.

El 10 de julio, un Guardia Civil de la Comandancia de Badajoz perdía la vida cuando su moto colisionó con la parte trasera de un camión en la A-5.