Badajoz afronta la ola de gripe con presión asistencial, pero sin llegar al colapso: "Hay más falta de personal que de camas"

Los mayores de 70 a 79 años son los que más están sufriendo las consecuencias de la gripe, como se desprende del último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), publicado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). El número de contagios ha aumentado notablemente en este grupo de edad con 106,5 casos por cada 100.000 habitantes y un incremento del 25,7 por ciento en tan solo una semana.

La buena noticia es que ya hemos alcanzado el pico de la gripe, en plenas vacaciones de Navidad, y ya se está empezando a notar en los centros sanitarios. La tasa de síndrome gripal ha disminuido un 2,5 por ciento en una semana, hasta situarse en 192,6 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone el primer descenso de la curva de infecciones esta temporada. No obstante, los niños siguen siendo los "grandes transmisores" de la gripe: los menores de uno a cuatro años se sitúan en 580,1 casos por 100.000 habitantes (-11,8% frente a la semana previa), los menores de un año en 456,9 (-9,3%) y aquellos entre cinco y 19 años en 327,8 casos (-14,2%).

En el Hospital Universitario de Badajoz la presión asistencial es "alta", como explica a este periódico Gonzalo Gallego, portavoz de SATSE en Extremadura. "Aunque se habla de refuerzos de plantilla, estos son muy escasos y claramente insuficientes para afrontar la carga asistencial actual. Para liberar camas, se están dando altas de pacientes con distintas patologías. Esta presión elevada se repite todos los años, especialmente en periodos como la campaña de vacunación de la gripe, que casi nunca viene acompañada de un refuerzo adecuado de personal".

La gripe se dispara en plena navidad / EFE

Esta situación contrasta con la vivida durante la última temporada gripal, cuando el Sindicato de Enfermería denunció el "colapso" de las urgencias, con falta de camas y de personal sanitario. Por ello, aunque la presión asistencial es "elevada", como ocurre todos los inviernos, no se está produciendo una necesidad de camas para ingresos hospitalarios.

Gallego asegura que es "necesario realizar un estudio serio que determine cuántos profesionales hacen falta realmente para atender la demanda asistencial, ya que el problema no es solo la falta de camas, sino, principalmente, la falta de personal sanitario".

El Servicio Extremeño de Salud (SES), a preguntas de este diario, señala que actualmente la ocupación del Hospital Universitario de Badajoz es del 85%, y que "Urgencias tiene una ocupación del 90%, a la espera de resolución de ingresos".

Recuerdan que continúa abierta la campaña de vacunación y hace un nuevo llamamiento a la población diana que aún no se ha vacunado, ya que la inmunización es clave para proteger a las familias durante esta temporada de virus respiratorios.

Los síntomas de la variante K de la gripe son fiebre, tos, congestión nasal, dolor muscular y malestar generalizado

La variante K, causante de la mayoría de los contagios

La temporada gripal 2025-2026 en Europa está siendo inusualmente precoz y extensa, impulsada por la circulación dominante de una variante del virus de la influenza A, conocida como subclado K del H3N2. Esta variante, identificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una rama genética distintiva del virus estacional H3N2, ha generado un incremento sostenido de casos respiratorios en múltiples países y plantea desafíos de vigilancia e intervención para los sistemas de salud y los Servicios de Microbiología Clínica de la red de los centros hospitalarios.

Los síntomas clínicos observados hasta ahora no difieren sustancialmente de la gripe estacional típica —incluyendo fiebre, tos, congestión nasal, dolor muscular y malestar generalizado— la mayor transmisibilidad de la variante K ha acelerado el inicio de la epidemia en Europa y ha elevado la incidencia de casos antes de lo habitual.