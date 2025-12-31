Concierto Oexpecial de Año Nuevo

La Orquesta de Extremadura ofrece el próximo 1 de enero un concierto especial de Año Nuevo en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz.

Será una noche de música y alegría en la que los pacenses tendrán la oportunidad de disfrutar de las mejores obras clásicas y populares interpretadas por «la orquesta de todos», bajo la batuta de Silvina Peruglia. El programa incluye obras de todos los géneros, como ‘La boda de Luis Alonso’, de Gerónimo Giménez; ‘La revoltosa’, de Ruperto Chapí; los números 1-4 de ‘Danzas eslavas’, de Antonín Dvořák ; y las obras de Johann Strauss II, ‘Polca Ana’; ‘Voces de primavera’; ‘De caza, Polca rápida’; ‘El murciélago’, y ‘Marcha Radetzky’.

El concierto también tendrá un carácter solidario y todo lo recaudado se destinará a beneficio de la Fundación Banco de alimentos de Badajoz.

La directora argentina Silvina Peruglia, afincada en Europa desde 2017, posee un máster en Dirección de Orquesta por la Haute École de Musique de Genève.

Para la temporada 2024-2025, ha sido nombrada directora asistente de la Opéra National de Lorraine, donde dirigirá seis proyectos sinfónicos y colaborará en cinco producciones operísticas, además de volver a la Orchestre National d’Auvergne como directora invitada, entre otras cosas.

Desde su debut operístico en 2012, Silvina ha dirigido producciones de Die Fledermaus, Così fan tutte, Le nozze di Figaro, Luisa Fernanda, Don Giovanni y L’élixir d’amour en Buenos Aires. La temporada 2023-2024 marcó su debut en la Opéra Nouvel de Fribourg y la Opéra de Lausanne, donde dirigió Les aventures du Roi Pausole, coproducida por NOF y HEMU.

La entrada general tiene un precio de 18 euros. El concierto arrancará a las 20.00 horas.