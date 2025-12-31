La Crónica de Badajoz inaugura su sede y entrega sus Premios Empresario

15 años acompañando a los empresarios, reconociendo su valentía y esfuerzo y poniendo en valor su contribución al avance de esta tierra.

La Crónica entregó el 13 de noviembre, en una gala celebrada en Edificio Ibercaja, sus Premios Empresario de Badajoz para distinguir a un grupo de empresarios, hombres y mujeres sobresalientes, con historias que inspiran y motivan a otros a seguir su ejemplo.

El Premio Especial fue en esta edición a título póstumo para Antonio Masa Godoy, fundador de Coeba y de la Creex y una figura clave en la historia empresarial de Extremadura.

Vicente Sánchez, presidente de Urbasa, recogió el Premio Pyme. Carmen García Mena fue distinguida con el Premio Autónomo. Pilar Gerona fue reconocida junto a Natalia Martínez con el Premio Iniciativa Empresarial por sus mochilas ergonómicas para bebés Somomu. El Premio Trayectoria Empresarial lo recibió Manuel Carmona, fundador de Mecanización Extremeña. Joaquín Pérez Arroyo, CEO de Construcciones Joaquín Pérez Arroyo, recogió el premio Empresario del Año.

Esa misma tarde, La Crónica de Badajoz celebró la inauguración de su nueva sede en la plaza de España. La lluvia no deslució un acto festivo en el que invitó a todos los que quisieron acercarse a bollos de La Cubana (se compraron mil) acompañados de café y chocolates. Como sobraron, se repartieron entre comedores sociales, desayunos de la Soledad y conventos.