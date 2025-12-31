David Sánchez renuncia a su empleo en la Diputación de Badajoz

Febrero fue el mes en el que el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, decidió renunciar al puesto directivo que tantos quebraderos de cabeza le ha dado desde que en el mes de junio del año anterior el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz decidió investigar su nombramiento. David Sánchez presentó su «renuncia de manera unilateral» al cargo de jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Su contrato se había firmado el 10 de julio de 2017. El hermano del presidente del Gobierno estaba desbordado por el devenir de los acontecimientos y la presión mediática que se ha generado en torno a este caso. David Sánchez ha seguido siendo protagonista de este proceso judicial que todavía no se ha resuelto. El juicio por este caso tendrá lugar en Audiencia Provincial de Badajoz el 28 de mayo de 2026. Está previsto que se desarrolle en seis sesiones.

Febrero también fue el mes en el que la Junta de Extremadura entregó a Cáritas 20 viviendas de la barriada de Suerte de Saavedra. Se trata de la mitad de las 40 que la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda rehabilitó en la calle Eduardo Naranjo con Ventura Prósper, los conocidos como pisos de la Guardia Civil, que llevaban años sin uso. Los otros 20 se destinarán a viviendas de alquiler social y serán adjudicados directamente por la Junta, como el resto de los del parque de viviendas sociales.