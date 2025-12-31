Desmantelan en Malasaradas el mayor laboratorio de cocaína

Junio es en Badajoz el mes de la fiesta de la diversidad, Los Palomos (que batió records con más de 36.000 personas). Se celebró el mismo sábado en que Raquel delPuerto tomaba posesión como presidenta de la diputación. También es el mes de la Feria de San Juan, que se celebró sobre todo en el ferial.

Pero este mes dio sobre todo titulares de sucesos. Unos 80 agentes de la Policía Nacional de España y la Policía Judiciaria de Portugal participaron en la operación que permitió desmantelar el mayor laboratorio de extracción de cocaína localizado hasta la fecha en la provincia de Badajoz, ubicado en un chalé de la urbanización Malasaradas.

Llevaba solo 5 días funcionando antes de ser desarticulado. Las cifras de intervención hablan por sí solas: 65.700 kilos de cocaína incautados, con un valor de más de 7 millones de euros en el mercado. Además, se requisaron nueve vehículos de alta gama de la marca Mercedes y detectores y inhibidores para tareas de contravigilancia. Hubo siete detenidos: dos vecinos de Badajoz, dos portugueses y tres colombianos de entre 30 y 50 años.

A principios de mes, otras nueve personas fueron detenidas por una reyerta ocurrida en los Colorines de Badajoz la noche del 4 de mayo, en la que un hombre y una mujer resultaron heridos por arma de fuego y blanca.

Además, los vecinos de Las 800 se manifestaron para pedir soluciones de accesibilidad y con la red de agua.