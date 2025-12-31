Detenido 'in fraganti' tras una oleada de robos intencionados

Un hombre de 33 años fue detenido el 19 de agosto por presuntamente provocar un incendio junto al puente Real.

Inicialmente se le imputó un delito contra la seguridad colectiva por incendio por este incendio, pero continuó la investigación por su presunta participación en otros ocurridos durante este verano en el perímetro de la ciudad. Tras la media docena de fuegos que se registraron en julio en el entorno de Sancha Brava, Las Vaguadas y Tres Arroyos, la Policía Local habilitó un dispositivo especial para tratar de localizar al presunto autor o autores, ya que no se tenía dudas de que todos ellos fueron intencionados. En agosto se repitieron estos fuegos deliberados en distintas zonas, entre ellas Las Crispitas y la carretera de Cáceres.

Los agentes realizaron durante más de tres semanas vigilancias estáticas y dinámicas por la periferia de la ciudad, en las que participaron unidades uniformadas y de paisano y vehículos camuflados, hasta que lograron sorprender al detenido.

En agosto también se puso en funcionamiento el Deltacar, que en solo una semana puso 55 sanciones por estacionamientos incorrectos.

Además, ninguna empresa optó a la construcción del aparcamiento subterráneo anunciado por el ayuntamiento entre puerta de Palmas y los Tres Poetas, al que destinará un millón más.

A final de mes se derribó un tramo de la muralla junto a la torre de Espantaperros.