Fallece Guillermo Fernández Vara a los 66 años

Ha sido sin duda el político que más ha marcado la gestión y la actualidad de Extremadura a lo largo de los últimos treinta años, con tres legislaturas a sus espaldas y diversos cargos tanto institucionales como orgánicos en el PSOE regional y nacional. Fue además una persona muy cercana a la sociedad extremeña y a sus ciudadanos.

Por ello, la despedida a Guillermo Fernández Vara, fallecido el 5 de octubre a los 66 años (al día siguiente hubiera cumplido 67), reunió, primero en Badajoz, en el tanatorio y al día siguiente en su funeral en la iglesia de Santa María Magdalena, en Olivenza, donde vivía, a un sinfín de familiares, amigos, responsables institucionales y representantes sociales.

En la memoria de Extremadura, pocos personajes han sido tan arropados en su adiós. El funeral estuvo presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, y concelebrada por los obispos de Coria-Cáceres y Plasencia, Jesús Pulido y Ernesto Jesús Brotons. Asistió el presidente del Gobierno, pedro Sánchez, así como numerosos ministros y compañeros de partido. Su pueblo entero lo acompañó en una mañana soleada en la que Olivenza guardó el mayor de los silencios por respeto a uno de sus vecinos más queridos y al que siguen echando en falta, por su cercanía.

Tras su fallecimiento la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, donde impartió clases, lleva su nombre.