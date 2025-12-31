Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece Guillermo Fernández Vara a los 66 años

A su funeral, que tuvo lugar en su pueblo, Olvienza, asistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El funeral tuvo lugar en la iglesia de la Magdalena.

El funeral tuvo lugar en la iglesia de la Magdalena. / S. GARCÍA

Ascensión Martínez Romasanta

Badajoz

Ha sido sin duda el político que más ha marcado la gestión y la actualidad de Extremadura a lo largo de los últimos treinta años, con tres legislaturas a sus espaldas y diversos cargos tanto institucionales como orgánicos en el PSOE regional y nacional. Fue además una persona muy cercana a la sociedad extremeña y a sus ciudadanos.

Por ello, la despedida a Guillermo Fernández Vara, fallecido el 5 de octubre a los 66 años (al día siguiente hubiera cumplido 67), reunió, primero en Badajoz, en el tanatorio y al día siguiente en su funeral en la iglesia de Santa María Magdalena, en Olivenza, donde vivía, a un sinfín de familiares, amigos, responsables institucionales y representantes sociales.

En la memoria de Extremadura, pocos personajes han sido tan arropados en su adiós. El funeral estuvo presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, y concelebrada por los obispos de Coria-Cáceres y Plasencia, Jesús Pulido y Ernesto Jesús Brotons. Asistió el presidente del Gobierno, pedro Sánchez, así como numerosos ministros y compañeros de partido. Su pueblo entero lo acompañó en una mañana soleada en la que Olivenza guardó el mayor de los silencios por respeto a uno de sus vecinos más queridos y al que siguen echando en falta, por su cercanía.

Tras su fallecimiento la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, donde impartió clases, lleva su nombre.

