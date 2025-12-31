El Foro Impulsa del Suroeste Ibérico reúne voluntades para su desarrollo

El Primer Foro Impulsa del Suroeste Ibérico, promovido por Prensa Ibérica, reivindicó el protagonismo de este espacio como núcleo estratégico para el crecimiento económico y la conexión con Europa, en base a unas infraestructuras dignas, acordes a la dimensión y potencial de este territorio, que alzó la voz desde Badajoz (capital clave en la frontera con Portugal) para encontrar su hueco crucial en el eje del desarrollo europeo.

Fue la primera edición de una cita que nace con la voluntad de consolidarse como espacio estable de reflexión, donde los agentes sociales, políticos y empresariales se unieron en torno a un propósito único: avanzar juntos en el posicionamiento de uno de los enclaves con mayores dones para convertirse en el polo de prosperidad europea.

Pero ello «no será posible», tal como reclamó Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, sin avanzar en la conexión ferroviaria Madrid-Lisboa, cuya ejecución no puede seguir aplazándose, y trabajar en el empeño para que la Alta Velocidad esté operativa antes del 2030.

En este marco, Foro Impulsa logró reunir a tres alcaldes de tres ciudades claves en el trazado del suroeste: los de Lisboa, Madrid y Badajoz, Carlos Moedas, José Luis Martínez Almeida, e Ignacio Gragera, respectivamente. La mesa redonda ‘Alcaldes por el suroeste’ estuvo moderada por María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura.