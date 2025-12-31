Un padre y un hijo, detenidos por la muerte de una joven funcionaria

Un padre y su hijo permanecen detenidos en relación con la muerte de la joven de 29 años cuyo cadáver fue hallado cuando los bomberos sofocaban un incendio en el piso en el que residía en el número 54 de la avenida Santa Marina de Badajoz. El cuerpo presentaba signos de agresión, en concreto, heridas por arma blanca. M.A.S.C. era natural de La Haba y trabajaba en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuyos compañeros se mostraron muy afectados tras lo ocurrido. Todavía no se ha encontrado el arma del crimen.

En septiembre falleció Antonio Masa Campos, un referente de la patronal empresarial extremeña.

Otro joven perdió la vida, esta vez en accidente de tráfico, en la carretera de Olivenza, al chocar el vehículo que conducía con un caballo. Los vecinos de Cerro Gordo denunciaron problemas con el agua y Paqui consiguió que su hijo con autismo siguiese con la atención que recibía en Apnaba, gracias a que denunció su caso en este medio de comunicación.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana empezó el chequeo del puente de Cantillana para elaborar el proyecto de rehabilitación.

Además, supimos que el sistema antiniebla se quedó fuera de las inversiones anunciadas por el Gobierno para el aeropuerto de Badajoz.

El primer sábado de septiembre Badajoz celebró su Noche en Blanco y este mes también conmemoró Almossassa, la fiesta de su fundación árabe.