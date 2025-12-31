La plaza de España acoge la Nochevieja infantil y de adultos

Badajoz despedirá el 2025 por todo lo alto. La plaza de España será el punto de reunión para los pacenses durante el día de hoy.

Por la mañana, a partir de las 11.00 horas tendrá lugar la ya tradicional Nochevieja Infantil, que comenzará con el reparto de uvas y gominolas para quién no le gusten las primeras. Una hora más tarde, a las 12.00 horas, llegará el turno del clímax, las campanadas, que se seguirán con dos horas de música, a cargo de una disco móvil infantil, confetis, bailes y juegos.

Ya por la noche, la ciudad vivirá la celebración central de fin de año en ese mismo espacio, con las campanadas a las 00.00 horas y la posterior fiesta con Dj’s y animación audiovisual que durará hasta las 05.00 horas de la mañana.