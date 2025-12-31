Campanadas
La plaza de España acoge la Nochevieja infantil y de adultos
Con música actual, juegos, bailes y animación audiovisual para despedir el año
Badajoz despedirá el 2025 por todo lo alto. La plaza de España será el punto de reunión para los pacenses durante el día de hoy.
Por la mañana, a partir de las 11.00 horas tendrá lugar la ya tradicional Nochevieja Infantil, que comenzará con el reparto de uvas y gominolas para quién no le gusten las primeras. Una hora más tarde, a las 12.00 horas, llegará el turno del clímax, las campanadas, que se seguirán con dos horas de música, a cargo de una disco móvil infantil, confetis, bailes y juegos.
Ya por la noche, la ciudad vivirá la celebración central de fin de año en ese mismo espacio, con las campanadas a las 00.00 horas y la posterior fiesta con Dj’s y animación audiovisual que durará hasta las 05.00 horas de la mañana.
