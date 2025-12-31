La Policía Nacional cierra la comisaría de la plaza Alta

Abril fue el mes en el que los vecinos del Casco Antiguo se enteraron de la decisión de la Policía Nacional de cerrar su puesto permanente en la plaza Alta de Badajoz. Ni las protestas del ayuntamiento ni de los empresarios del entorno ni de los ciudadanos consiguieron que la Delegación del Gobierno en Extremadura cambiase de opinión.

El Ayuntamiento de Badajoz en pleno aprobó ofrecer a la Policía Nacional compartir con la Policía Local la subinspección de la calle Montesinos, pero no ha recibido respuesta.

Abril fue también el mes en el que los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios dieron por perdido el curso, que tendría que haber comenzado en la nueva sede habilitada en el antiguo colegio San Pedro de Alcántara. Sin clases siguen.

Este mes comenzaron las obras de las cubiertas de la catedral, que el arzobispado prevé que sea visitable.

También en abril, el grupo municipal socialista pidió que la ciudad recupere el espacio del atrio de la iglesia de San Agustín.

Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) encargó el proyecto para rehabilitar el histórico puente de Cantillana, sobre el río Gévora. La borrasca Efraín lo dañó gravemente. Abril terminó con el gran apagón que los ciudadanos soportaron estoicamente. EnBadajoz muchos se quedaron atrapados en ascensores. El penúltimo día del mes, el ayuntamiento subrio un ciberataque que se atribuyó a un grupo de hackers holandeses.