La Semana Santa de Badajoz es declarada de Interés Turístico Internacional

2025 comenzó en Badajoz con los flecos de un crimen cometido el 30 de diciembre. Un año después del asesinato a tiros de Jesús R. C., de 53 años, en el acceso a la urbanización Tres Arroyos de Badajoz, no hay detenidos por estos hechos y el caso sigue pendiente de resolverse. La Guardia Civil, que desde que inició la investigación ha mantenido gran hermetismo sobre sus pesquisas, solo confirma que la investigación continúa abierta, pero no concreta si ha habido avances o si se sigue alguna pista concreta.

Enero dio más de sí y la ciudad comenzó el año con nuevos datos sobre el caso de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, contratado en la Diputación de Badajoz. También en enero descubrimos que la catedral pacense contaría con columbarios, para poder descansar en la misma paz que un obispo.

Terminó el mes con una alegría para la ciudad: La Semana Santa recibió el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional, del que ya era merecedor su Carnaval. La Secretaría de Estado de Turismo resolvió favorablemente la solicitud de esta declaración, que se había presentado 30 de octubre de 2024. De este modo reconocía «su originalidad, valor cultural, el alto grado de participación ciudadana y su gran alcance como atractivo turístico».

La Semana Santa de Badajoz data del siglo XVI. Actualmente, participan once cofradías y más de 10.000 hermanos en las procesiones y desfiles.