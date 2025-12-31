Tres menores son detenidos tras el asesinato de su educadora

El horrible crimen de Belén Cortés, cometido el 9 de marzo, resta protagonismo a todo lo que ocurrió en marzo de 2025, un mes al que se extendió un Carnaval multitudinario al que la lluvia no restó vistosidad.

El asesinato ocurrió en una vivienda de cumplimiento de medidas judiciales de la Urbanización Guadiana, gestionada por la Junta de Extremadura. A estas alturas del año ya hay sentencia: 6 años de internamiento por un delito de asesinato para los menores, de 14 y 15 años. Por su parte, la adolescente que se encontraba ya en libertad, ha sido condenada a 5 años porque ha sido considerada cómplice. Al mismo tiempo, los tres han sido condenados por robo con violencia en casa habitada y el menor de 15 años, también por conducción sin permiso. En cuanto a la responsabilidad civil, condena a la Junta de Extremadura como responsable solidaria y directa a asumir el pago de 620.000 euros a los familiares de la víctima.

La sentencia da por acreditado que, sobre las 22.00 horas de 9 de marzo, uno de los dos menores atacó de forma sorpresiva a la educadora, a la que, junto al otro chico, agredieron de manera coordinada y premeditada, dejándola sin posibilidad de defensa hasta acabar con su vida. Asimismo, sostiene que, aunque la adolescente no participó en la agresión, sí colaboró con ellos en el registro del piso y en su plan de fuga, lo que la convierte en cooperadora necesaria del delito de asesinato.