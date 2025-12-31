Visita del rey Felipe por el Premio Princesa de Girona de Investigación

El rey Felipe VI visitó el 8 de mayo Badajoz con motivo de la proclamación del Premio Princesa de Girona de Investigación 2025. La ciudad acogió esa semana el Tour del Talento organizado por la fundación que lleva el nombre de su hija.

El acto central de esta programación especial era el CongresFest, un foro en el que se dieron a conocer proyectos que desarrolla esta fundación y que desveló el nombre del galardonado con el premio de investigación de este año. En esta edición, los miembros del jurado decidieron que el digno ganador de este galardón fuese Antoni Forner Cuenca (Alicante, 1989).

Durante la semana más de 50 actividades se desarrollaron en múltiples lugares de la ciudad. El CongresFest reunió a embajadores de la fundación y antiguos premiados.

Mayo fue el mes en el que Educación aprobó dos nuevas aulas TEA, para los colegios Luis de Morales y San Fernando. Prensa Ibérica nombró a María Ortiz directora general en Extremadura.

El día 30 Miguel Ángel Gallardo renunció a la presidencia de la Diputación de Badajoz para incorporarse a la Asamblea de Extremadura. Este diario adelantó que su sucesora sería su vicepresidenta primera, la almendralejense Raquel del Puerto, a la que el PSOE ratificó antes de terminar el mes, aunque no tomaría posesión del cargo hasta el mes siguiente. Para Raquel del Puerto es su segundo mandato en la diputación, donde entró en 2019.