Badajoz celebra el fin de año sin incidentes graves

Mucha fiesta y pocas incidencias. Es el resumen de la celebración de la Nochevieja en Badajoz, que ha recibido el 2026 sin sobresaltos.

La Policía Local mantuvo un dispositivo estático en la plaza de España, lugar que cientos de personas eligieron para tomarse las uvas a medianoche y donde la celebración se alargó hasta bien entrada la madrugada con un dj, sin que se registraran incidentes de gravedad.

Tampoco en el resto de la ciudad, según fuentes municipales, las patrullas que han estado haciendo ronda por las barriadas tuvieron que intervenir en avisos relevantes, salvo algunas llamadas por molestias a causa de ruidos por fiestas en domicilios.

También fue tranquila la noche para los voluntarios de Cruz Roja, que montó un dispositivo en coordinación con el 112 y con tres ambulancias de refuerzo. La única intervención destacada de la noche, sin relación con las celebraciones de fin de año, fue la asistencia a un bebé de 4 meses con dificultades para respirar en un domicilio del Casco Antiguo, que fue trasladado al Hospital Materno Infantil para que recibiera tratamiento.

Además, tuvieron que asistir en cuatro reyertas y agresiones, ninguna de gravedad. Uno de estos altercados se registró en la pedanía de Valdebótoa, donde fueron asistidos dos hombres y una mujer, todos de mediana edad, que presentaban contusiones leves y fueron dados de alta in situ. Mientras, en la capital, sobre las 7.00 de la mañana de este jueves en Ronda del Pilar, ha sido atendido un joven de 20 años que sufría algunos traumatismos de carácter leve, que se ha derivado al Hospital Universitario para que le realizaran pruebas complementarias.

Público en la plaza de los Alféreces durante la 'tardevieja'. / Diego Rubio Paredes

La 'tardevieja' volvió a sacar a cientos de pacenses a disfrutar de las cañas antes de despedir el año, aunque la afluencia de público al entorno de la plaza de los Alféreces y otras zonas del centro de Badajoz fue menos multitudinaria que en la 'tardebuena'.

Cientos de familias abarrotaron la plaza de España en la Nochevieja Infantil. / Diego Rubio Paredes.

Quienes sí abarrotaron la plaza de España el 31 por la mañana en la Nochevieja Infantil fueron cientos de familias, que se acercaron con los más pequeños de la casa para participar en las campanadas con gominolas y disfrutar de un espectáculo infantil.