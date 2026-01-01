¿De qué morimos los pacenses? Tumores, infartos o neumonías son las causas más frecuentes

Las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores y las enfermedades respiratorias fueron las principales causas de muerte en Badajoz durante el último año analizado. Según los datos de la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la provincia fallecieron 6.827 personas por todas las causas y edades.

Las enfermedades del sistema circulatorio se situaron como la primera causa de mortalidad en Badajoz, con un total de 1.828 defunciones. Dentro de este grupo destacan las otras enfermedades del corazón (384 fallecimientos), la insuficiencia cardíaca (351), las enfermedades cerebrovasculares (352), las enfermedades isquémicas del corazón (232), las enfermedades hipertensivas (228) y el infarto agudo de miocardio (172). Estas patologías mantienen un peso elevado en una población envejecida y con alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular.

En segundo lugar se encuentran los tumores, responsables de 1.735 muertes en la provincia. El cáncer de tráquea, bronquios y pulmón fue el más letal, con 343 fallecimientos, seguido del cáncer de colon (169), el tumor maligno de mama (126), el cáncer de páncreas (92) y el cáncer de próstata (86).

Las enfermedades del sistema respiratorio ocuparon la tercera posición, con 884 defunciones. Entre ellas sobresalen las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (231), la neumonía (227) y otras patologías respiratorias (347), que en conjunto suponen una carga relevante de mortalidad, especialmente en personas de edad avanzada. La gripe causó 35 fallecimientos.

Otras causas destacadas de muerte en Badajoz fueron las enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos, con 356 defunciones, con especial peso de la enfermedad de Alzheimer, que provocó 159 fallecimientos. A ellas se suman los trastornos mentales y del comportamiento, responsables de 205 muertes, en su mayoría vinculadas a demencias.

Las enfermedades del sistema digestivo causaron 381 fallecimientos, mientras que las enfermedades del sistema genitourinario provocaron 354 muertes, destacando las patologías renales. La diabetes mellitus fue responsable de 116 fallecimientos dentro del grupo de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.

En cuanto a las causas externas, se registraron 273 fallecimientos. Las más frecuentes fueron los ahogamientos accidentales (69), los suicidios y lesiones autoinfligidas (61), otros accidentes (61), las caídas accidentales (24) y los accidentes de tráfico (22).

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Extremadura

Las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores y las enfermedades respiratorias fueron las principales causas de muerte en Extremadura. En la región fallecieron 11.473 personas el pasado año por todas las causas y edades.

Las enfermedades del sistema circulatorio se situaron como la primera causa de mortalidad en Extremadura, con 3.073 defunciones. Dentro de este grupo destacan las otras enfermedades del corazón (664 fallecimientos), las enfermedades cerebrovasculares (596), la insuficiencia cardíaca (542), el infarto agudo de miocardio (368) y las enfermedades hipertensivas (377). Estas patologías continúan teniendo un peso elevado en una comunidad con una población envejecida y una alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular.

En segundo lugar se encuentran los tumores, que causaron 2.896 muertes en 2024. El cáncer de tráquea, bronquios y pulmón fue el más letal, con 555 fallecimientos, seguido del cáncer de colon (268), el tumor maligno de mama (187), el cáncer de páncreas (160) y el cáncer de próstata (157).