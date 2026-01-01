Duelo de mínimos para el Gévora en Pueblonuevo

Pueblonuevo y Gévora protagonizan el duelo de la parte baja de la tabla en la primera jornada del 2026 en el Grupo 14 de Tercera Federación. Ambas escuadras se miden este domingo a las 12.00 en el Antonio Amaya, separados únicamente por cinco puntos.

Los verdinegros cerraron el año con una derrota en casa ante el Montijo que supuso el octavo partido consecutivo sin ganar de los de Martín Fernández. A pesar de comenzar ganando gracias al primer gol en Tercera de Adri Maya, el Montijo logró darle la vuelta al resultado en la segunda parte y se llevó los tres puntos del Municipal de Gévora.

De este modo, los pedáneos pusieron punto final a un 2025 histórico para la entidad que concluyó con un sabor de boca agridulce, inmersos en una negativa racha de resultados.

Para tratar de revertir la situación, los hombres de Martín Fernández se desplazarán hasta Pueblonuevo. Allí les esperará la escuadra que entrena Valentín García, que atraviesa una situación peor que la de los pedáneos.

Situados en la decimoséptima posición de la clasificación (a cinco puntos del Gévora), el Pueblonuevo cerró el año perdiendo otro duelo directo. El Calamonte consiguió imponerse en casa por 2-0 y abrió una pequeña brecha que deja a los de las Vegas Bajas con la necesidad de sumar si no quieren descolgarse de la batalla por la permanencia.