El embajador postal de San Francisco: "Es muy bonito ver a los niños crecer y que no pierdan la ilusión de traer sus cartas"

Hay que remontarse al siglo XIX para entender el origen de esta mágica tradición. En 1886 se celebró la primera cabalgata de reyes en España y los niños redactaban sus cartas la tarde del 5 de enero para hacerles llegar sus deseos a Melchor, Gaspar y Baltasar. No es casualidad que dos siglos después, escribir la carta a los Reyes Magos se haya convertido en uno de los momentos más ilusionantes y esperados de al año para millones de niños y familias de todo el mundo.

Con el tiempo, las cartas comenzaron a escribirse con antelación y a enviarse por correo, y en la actualidad se entregan en persona a los pajes reales para que estos se las hagan llegar a sus majestades de Oriente. En Badajoz, el encargado de esta tarea es el Embajador Postal, "Pablo Bigeriego para los amigos", ubicado en el templete de la plaza de San Francisco. Acompañado de su mano derecha, 'Ali Oli', y su mano izquierda, 'Tita, el perro postal', reciben a las familias pacenses para que éstas se aseguren que sus deseos llegan de la mejor manera a los Reyes Magos.

Uno a uno, los niños suben a su regazo para leer sus peticiones, no sin antes confesar si se han portado bien, si han sido buenos y han sacado buenas notas, y "lo más importante en estas fechas" según los embajadores, si han compartido e incluido en su carta regalos y deseos para sus seres queridos. Las colas para subir al templete cada vez son más grandes a medida que el 6 de enero se acerca: "Los días más agitados suelen ser los viernes y los sábados por la tarde. Y las mañanas suelen ser más tranquilitas. Pero lo que ocurre siempre es que en la última semana se forman unas colas espectaculares que traspasan la plaza y llegan a la sede de Cajalmendralejo", explica Pablo Bigeriego.

Tras el "pequeño interrogatorio" llega la parte favorita de los más pequeños, la apertura del buzón mágico, en el que pueden depositar sus cartas para que sean enviadas los Reyes Magos. Para sorpresa de los nuevos visitantes y juego para los antiguos, este tiene dos bocas. Una cuyo envío es más lento, "ya que pasa por Plasencia", y otra cuyo envío es rápido, tanto que llega a Oriente en el mismo día y "que pasa por Mérida y es más rápido que el Whatsapp, MRW o Seur", señala Ali Oli. "Para los niños que repiten, que haya dos entregas distintas le da esa intriga e indecisión tan divertida que les hace dudar a la hora de decidir por cuál echar su carta", comenta entre risas el ayudante del embajador postal.

Cambio de tendencia

Ambos embajadores llegaron a Badajoz el 28 de noviembre. Desde ese día reciben órdenes de los Reyes Magos. Si no están en San Francisco es porque están de visita. En este mes han visitado varios colegios pacenses como Los Glacis, Enrique Iglesias y Luis Vives y otros lugares de la ciudad como la Casa de la Mujer. Al tratar con tantos niños, tienen claro que regalos son los más demandados para que el día 6 se encuentren debajo del árbol. "Este año, con diferencia, están triunfando las guerreras del K-Pop. También las cosas fantásticas, como las gafas de Misión Imposible, que ven las cosas del revés", señalan. Los clásicos también están muy presentes en las cartas, como los Funko, las Barbies y las Nancy's, en las que este año predomina la 'Nancy Aitana', y las motos y vehículos de batería y gasolina. "Y como no, lo que nunca falta: iPhones, consolas, tablets... son un fijo todos los años", afirma Ali Oli.

Una embajada con muchos años

Según Pablo Bigeriego, "un embajador postal tiene que ser simpático, divertido, tiene que saber escuchar y ser cariñoso y que los niños se sientan cómodos con nosotros". Y precisamente esas son las características que les definen a él y a Ali Oli. Hace ya 9 y 12 años respectivamente que forman parte del séquito de los Reyes Magos. "Es muy bonito ver como niños que hemos cogido en brazos desde bebés se hacen mayores y aun así no pierden la ilusión de traer sus cartas año tras año. Cambian los gustos y las peticiones, pero la ilusión sigue aflorando cada vez que se suben a este escenario", subraya el embajador postal.

También los padres

La ilusión también se transmite a madres y padres, hasta el punto en que algunos también llevan sus propias cartas a la embajada. Como Laura Fernández, madre de Catalina Amaia. Acompañadas por la más pequeña de su casa, año tras año acuden al templete "para dejar sus deseos en las mejores manos". Las peticiones de Laura Fernández son un tanto diferentes a las de sus hijas. "Los padres también podemos entregar nuestra carta. Yo, como todos los años, le pido a los Reyes cosas prácticas y paciencia, que es muy necesaria".

Ya sean padres, madres, adolescentes o niños, para los pacenses ya es un clásico de estas fechas visitar al embajador postal y depositar las cartas en el mágico buzón del templete de San Francisco.