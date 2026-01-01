El escritor Juanma Cuesta presenta 'Sombras de una ciudad antigua': "Las leyendas forman parte fundamental de la cultura de Badajoz"

El escritor Juanma Cuesta (Badajoz, 1963) presenta su último libro, 'Sombras de una ciudad antigua'. Su cuarto trabajo se adentra en las leyendas populares de Badajoz, con el objetivo de recuperar la memoria cultural de la ciudad.

¿Cómo define su último libro, Sombras de una ciudad antigua?

Es un homenaje a la historia de Badajoz, pero no a la historia que solemos encontrar en las fechas, en las piedras o en los grandes personajes. Es un homenaje a la historia popular, a la que no siempre está escrita pero que pertenece al acervo cultural de una ciudad. Las leyendas también forman parte fundamental de la cultura.

¿Se trata de leyendas populares de la ciudad de Badajoz?

Sí, exactamente. Son leyendas de Badajoz, historias que han pasado de generación en generación y que forman parte de esa memoria colectiva que, por desgracia, se está perdiendo.

¿Cuántas leyendas recoge?

En total son nueve. No están todas las más conocidas, porque quizá la más famosa, la de la Dama de Blanco del Guadiana, ya la utilicé en mi primera novela, ‘La undécima pilastra’, y no quería repetirla. Aun así, son de las más conocidas dentro del gran desconocimiento que existe en la ciudad sobre este patrimonio cultural. Yo he llegado a encontrar cerca de cuarenta leyendas, y estoy seguro de que hay más.

¿Cómo ha sido el proceso?

Elegí las que más me gustaban y las que considero que tienen mayor relevancia desde el punto de vista de la ciudad. Algunas las descarté porque no tenían apenas base o porque no me decían demasiado, pero estas nueve me parecían muy representativas.

Este es su primer libro compuesto exclusivamente por relatos de leyendas.

Sí. Aunque tengo cuatro obras publicadas, este es el primero dedicado íntegramente a relatos. Mis novelas anteriores siempre han mezclado géneros: la primera partía de una leyenda integrada en una trama policial; la segunda abordaba un mito muy desconocido con elementos esotéricos y policiacos; y la tercera fue una novela muy íntima, basada en mi experiencia personal con el Alzheimer que padeció mi madre.

Sin embargo, la leyenda parece muy vinculada a su creación.

Lo está. Mi primera novela ya era una leyenda recreada dentro de una trama policial actual. Tenía dos planos narrativos: la recreación de la leyenda y cómo esta influía en la investigación policial. Esa mezcla siempre me ha interesado mucho. Me considero, sobre todo, novelista. Este libro surge por una motivación muy concreta. En la introducción lo explico: el primer germen fue la lectura de Historias singulares de Álvaro Meléndez, un estudio muy riguroso de leyendas de Badajoz basado en documentación histórica. Y después hubo una experiencia clave.

¿Cuál fue esa experiencia?

El año pasado me invitaron al Colegio Luis de Morales a hablar de algunas leyendas de la ciudad. Presenté dos: la Dama de Blanco y Siete Ventanas. Los niños estaban fascinados, pero cuando les pregunté quién conocía esas historias, nadie levantó la mano. Luego pregunté a familiares, amigos, conocidos, y me di cuenta de que la mayoría de la gente no conoce las leyendas de Badajoz. Eso me dio mucha pena y pensé que, desde mis posibilidades, podía aportar algo para que se difundieran.

¿Tiene entonces una clara intención divulgativa?

Totalmente. Muchas de las le yendas transcurren en espacios reales que se pueden visitar: el Molino de la Tarasca, la Fuente de los Caballeros, la Alcazaba, el Palacio de los Condes de la Roca… Mi intención es que el lector no solo lea, sino que pueda recorrer la ciudad y reconocer los lugares donde suceden las historias.

¿Cuál es la leyenda más curiosa del libro?

Es difícil elegir, porque todas son como hijos, pero si tuviera que quedarme con alguna, quizá elegiría dos: la del Cuartel de los Esqueletos y la de la Fuente de los Caballeros. La primera es pura leyenda, con fantasmas y un trasfondo bélico real. La segunda mezcla ficción y realidad histórica, con la posibilidad de que hubiera templarios en Badajoz.

¿Podría resumirlas?

En la del Cuartel de los Esqueletos, la ciudad se ve asediada por tropas cristianas y son niños, mujeres y ancianos quienes intentan defenderla. En la de la Fuente de los Caballeros, un viejo caballero, curtido en las batallas de Tierra Santa, termina en Badajoz, donde aún vivirá una última gran historia.

¿Qué papel juega la imaginación del lector en estas leyendas?

Es fundamental. Para disfrutar de una leyenda hay que querer creer, hay que ponerse un poco el ropaje de un niño y dejarse llevar. Nadie ha visto al monstruo del lago Ness ni al rey Arturo, y sin embargo todo el mundo los conoce. Los anglosajones han sabido vender su historia mucho mejor que nosotros, teniendo nosotros incluso más historia.

El libro acaba de salir a la venta. ¿Ha recibido ya alguna reacción?

Todavía es pronto, apenas lleva una semana en librerías. Algunas personas cercanas ya lo han leído y, por ejemplo, a mi hermana le ha llamado mucho la atención la leyenda de Jordana la Bella, pero esto va mucho en gustos. Más adelante podré decir qué relatos han conectado más con los lectores.

¿Cómo fue el proceso creativo?

Primero, mucha lectura y documentación: archivos, biblioteca pública, libros especializados, internet… Después sentarme, imaginar y escribir. En total, casi un año de trabajo, porque necesito estar muy centrado para escribir y suelo parar en Navidad.

Ha encontrado más de cuarenta leyendas. ¿Hay material para una segunda parte?

Material hay, sin duda, pero no será lo siguiente. Mi próximo proyecto será una novela que ya tengo empezada. No descarto volver a las leyendas en el futuro, pero ahora mismo quiero centrarme en la novela.

¿Volverá también Lucía Acosta, su inspectora de policía?

Es muy probable. Es un personaje que ha gustado mucho y todo apunta a que regresará en mi próxima novela. Digamos que esa puede ser una buena exclusiva.