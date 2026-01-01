Una niña llamada María, último bebé nacido en Badajoz en 2025: "Es el mayor regalo de despedida del año"

El último bebé nacido en Badajoz capital en 2025 es una niña llamada María, que vino al mundo a las 20.08 horas del 31 diciembre en el Hospital Materno Infantil, donde, de momento, no ha habido ningún nacimiento este año que acaba de comenzar.

Podía haber sido María, porque, según cuentan sus padres, Antonio y María, su llegada estaba prevista para este 1 de enero, pero decidió adelantarse a las campanadas. "Ver su carita ha sido el mayor regalo de despedida del año", aseguran. La niña ha pesado 3,036 kilos y en el parto ha ido todo bien. "Madre e hija están perfectas", dice el orgulloso padre.

Es el primer bebé para esta pareja de Badajoz. "Estamos en una nube", aseguran. María madre empezó con contracciones a las 7.00 de la mañana del 31 de diciembre y enseguida supo que había llegado la hora: "Esta niña no aguanta al 1 de enero y yo tampoco". No se equivocó, 13 horas después tenían a la pequeña María en sus brazos. "Es una felicidad inmensa", reconocen.

María con su pequeña en brazos. / LA CRÓNICA

Los mensajes de feliz año se han convertido en enhorabuenas para el matrimonio, que no olvidará nunca la Nochevieja de 2025. Amigos y familia les enviaban sus mejores deseos para 2026 y ellos respondían que ya estaban en el hospital. "¿En serio?", les preguntaban. Nadie había contado con las prisas de María por llegar al mundo.

Ha sido el fin de año más especial y no han faltado ni la cena ni las campanadas. El personal del Hospital Materno Infantil tuvo "el detalle" de prepararles un 'picoteo" para que cenaran mientras estaban en la sala de reanimación del paritorio y, a medianoche, se tomaron ya las uvas en la habitación en su flamante condición de padres primerizos.

Antonio es director de banca y María, maestra de Educación Especial. Ambos reconocen que preferían que María hubiera nacido en enero para que fuera la mayor de la clase y no la más pequeña, pero una vez que la vieron la fecha ya les daba igual. "Lo que importa es que está sana y todo ha salido bien".

¿A quién se parece María? "Es una mezcla de ambos..., pero tiene muchas cosas del padre", reconoce la madre.

María es también el penúltimo bebé nacido en 2025 en Extremadura. El último fue Pablo, que nació a las 22.38 horas en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

También en la capital cacereña nació el primer niño extremeño de 2026, Jandrel Xabier, que llegó al mundo a las 00.40 horas de este 1 de enero.

Irene, primera del 2026 en la provincia de Badajoz

Irene ha sido la segunda en nacer este nuevo año en la región y la primera de la provincia de Badajoz. Su madre, María del Carmen, la ha traído al mundo en el Hospital de Llerena, donde reside la familia, a las 6.15 horas de hoy.

Irene, con su madre María del Carmen, su padre Antonio Manuel y su hermana mayor, Luz. / LA CRÓNICA

Irene ha convertido en numerosa a la familia de María del Carmen y Antonio Manuel, que ya tienen otras dos hijas: Luz, de 16 años, y Clara, de 2. Su llegada estaba prevista para el próximo 12 de enero, pero se ha adelantado. "Anoche empecé con contracciones, llegué al hospital y en una hora había nacido... No dio tiempo a que me pusieran la epidural ni a nada", cuenta su madre.

Todos están "como locos" con la recién nacida que, según dicen, se parece mucho a su hermana pequeña, "aunque es morena como su padre". Irene no ha querido esperar a que terminaran las navidades para llegar a esta familia, que ha tenido "el mejor regalo de Reyes".

El tercer nacimiento de 2026 en Extremadura, ha sido el de otra niña llamada Sofía, a las 6.56 horas de este jueves en el Hospital de Mérida.